VETZ: Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF
今日VETZ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.38和高点19.38进行交易。
关注Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VETZ股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票今天的定价为19.38。它在19.38 - 19.38范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到2。VETZ的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF目前的价值为19.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.07%和USD。实时查看图表以跟踪VETZ走势。
如何购买VETZ股票？
您可以以19.38的当前价格购买Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票。订单通常设置在19.38或19.68附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注VETZ的实时图表更新。
如何投资VETZ股票？
投资Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF需要考虑年度范围19.20 - 20.49和当前价格19.38。许多人在以19.38或19.68下订单之前，会比较0.36%和。实时查看VETZ价格图表，了解每日变化。
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF的最高价格是20.49。在19.20 - 20.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF的绩效。
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票的最低价格是多少？
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF（VETZ）的最低价格为19.20。将其与当前的19.38和19.20 - 20.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VETZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VETZ股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.38和-2.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.38
- 开盘价
- 19.38
- 卖价
- 19.38
- 买价
- 19.68
- 最低价
- 19.38
- 最高价
- 19.38
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -3.63%
- 年变化
- -2.07%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%