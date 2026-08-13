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VETZ: Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF

19.38 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VETZ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.38和高点19.38进行交易。

关注Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VETZ股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票今天的定价为19.38。它在19.38 - 19.38范围内交易，昨天的收盘价为19.38，交易量达到2。VETZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF目前的价值为19.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.07%和USD。实时查看图表以跟踪VETZ走势。

如何购买VETZ股票？

您可以以19.38的当前价格购买Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票。订单通常设置在19.38或19.68附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注VETZ的实时图表更新。

如何投资VETZ股票？

投资Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF需要考虑年度范围19.20 - 20.49和当前价格19.38。许多人在以19.38或19.68下订单之前，会比较0.36%和。实时查看VETZ价格图表，了解每日变化。

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF的最高价格是20.49。在19.20 - 20.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF的绩效。

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF股票的最低价格是多少？

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF（VETZ）的最低价格为19.20。将其与当前的19.38和19.20 - 20.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VETZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VETZ股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust Academy Veteran Impact ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.38和-2.07%中可见。

日范围
19.38 19.38
年范围
19.20 20.49
前一天收盘价
19.38
开盘价
19.38
卖价
19.38
买价
19.68
最低价
19.38
最高价
19.38
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
0.36%
6个月变化
-3.63%
年变化
-2.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%