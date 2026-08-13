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UUUG: Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

5.06 USD 0.36 (7.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UUUG汇率已更改7.66%。当日，交易品种以低点4.68和高点5.06进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UUUG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF股票今天的定价为5.06。它在4.68 - 5.06范围内交易，昨天的收盘价为4.70，交易量达到223。UUUG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF目前的价值为5.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.35%和USD。实时查看图表以跟踪UUUG走势。

如何购买UUUG股票？

您可以以5.06的当前价格购买Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF股票。订单通常设置在5.06或5.36附近，而223和7.89%显示市场活动。立即关注UUUG的实时图表更新。

如何投资UUUG股票？

投资Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF需要考虑年度范围2.73 - 30.00和当前价格5.06。许多人在以5.06或5.36下订单之前，会比较67.55%和。实时查看UUUG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF的最高价格是30.00。在2.73 - 30.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF（UUUG）的最低价格为2.73。将其与当前的5.06和2.73 - 30.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UUUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UUUG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.70和-67.35%中可见。

日范围
4.68 5.06
年范围
2.73 30.00
前一天收盘价
4.70
开盘价
4.69
卖价
5.06
买价
5.36
最低价
4.68
最高价
5.06
交易量
223
日变化
7.66%
月变化
67.55%
6个月变化
-65.48%
年变化
-67.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%