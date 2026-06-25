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USIG: iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

50.19 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USIG汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.19和高点50.29进行交易。

关注iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USIG新闻

常见问题解答

USIG股票今天的价格是多少？

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为50.19。它在50.19 - 50.29范围内交易，昨天的收盘价为50.18，交易量达到1203。USIG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为50.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.03%和USD。实时查看图表以跟踪USIG走势。

如何购买USIG股票？

您可以以50.19的当前价格购买iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在50.19或50.49附近，而1203和-0.12%显示市场活动。立即关注USIG的实时图表更新。

如何投资USIG股票？

投资iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围50.16 - 52.71和当前价格50.19。许多人在以50.19或50.49下订单之前，会比较0.02%和。实时查看USIG价格图表，了解每日变化。

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是52.71。在50.16 - 52.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF（USIG）的最低价格为50.16。将其与当前的50.19和50.16 - 52.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USIG股票是什么时候拆分的？

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.18和-2.03%中可见。

日范围
50.19 50.29
年范围
50.16 52.71
前一天收盘价
50.18
开盘价
50.25
卖价
50.19
买价
50.49
最低价
50.19
最高价
50.29
交易量
1.203 K
日变化
0.02%
月变化
0.02%
6个月变化
-3.67%
年变化
-2.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%