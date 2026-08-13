报价部分
货币 / URAA
回到股票

URAA: Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

26.29 USD 0.87 (3.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日URAA汇率已更改3.42%。当日，交易品种以低点25.83和高点26.49进行交易。

关注Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

URAA股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票今天的定价为26.29。它在25.83 - 26.49范围内交易，昨天的收盘价为25.42，交易量达到46。URAA的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares目前的价值为26.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.24%和USD。实时查看图表以跟踪URAA走势。

如何购买URAA股票？

您可以以26.29的当前价格购买Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票。订单通常设置在26.29或26.59附近，而46和1.43%显示市场活动。立即关注URAA的实时图表更新。

如何投资URAA股票？

投资Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares需要考虑年度范围18.89 - 50.36和当前价格26.29。许多人在以26.29或26.59下订单之前，会比较28.06%和。实时查看URAA价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares的最高价格是50.36。在18.89 - 50.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares（URAA）的最低价格为18.89。将其与当前的26.29和18.89 - 50.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URAA股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.42和-39.24%中可见。

日范围
25.83 26.49
年范围
18.89 50.36
前一天收盘价
25.42
开盘价
25.92
卖价
26.29
买价
26.59
最低价
25.83
最高价
26.49
交易量
46
日变化
3.42%
月变化
28.06%
6个月变化
-42.75%
年变化
-39.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%