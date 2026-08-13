URAA股票今天的价格是多少？ Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票今天的定价为26.29。它在25.83 - 26.49范围内交易，昨天的收盘价为25.42，交易量达到46。URAA的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares目前的价值为26.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.24%和USD。实时查看图表以跟踪URAA走势。

如何购买URAA股票？ 您可以以26.29的当前价格购买Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票。订单通常设置在26.29或26.59附近，而46和1.43%显示市场活动。立即关注URAA的实时图表更新。

如何投资URAA股票？ 投资Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares需要考虑年度范围18.89 - 50.36和当前价格26.29。许多人在以26.29或26.59下订单之前，会比较28.06%和。实时查看URAA价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares的最高价格是50.36。在18.89 - 50.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares（URAA）的最低价格为18.89。将其与当前的26.29和18.89 - 50.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。