URAA: Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
今日URAA汇率已更改3.42%。当日，交易品种以低点25.83和高点26.49进行交易。
关注Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
URAA股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票今天的定价为26.29。它在25.83 - 26.49范围内交易，昨天的收盘价为25.42，交易量达到46。URAA的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares目前的价值为26.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.24%和USD。实时查看图表以跟踪URAA走势。
如何购买URAA股票？
您可以以26.29的当前价格购买Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票。订单通常设置在26.29或26.59附近，而46和1.43%显示市场活动。立即关注URAA的实时图表更新。
如何投资URAA股票？
投资Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares需要考虑年度范围18.89 - 50.36和当前价格26.29。许多人在以26.29或26.59下订单之前，会比较28.06%和。实时查看URAA价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares的最高价格是50.36。在18.89 - 50.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares（URAA）的最低价格为18.89。将其与当前的26.29和18.89 - 50.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
URAA股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.42和-39.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.42
- 开盘价
- 25.92
- 卖价
- 26.29
- 买价
- 26.59
- 最低价
- 25.83
- 最高价
- 26.49
- 交易量
- 46
- 日变化
- 3.42%
- 月变化
- 28.06%
- 6个月变化
- -42.75%
- 年变化
- -39.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%