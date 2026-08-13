UNHG: Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF
今日UNHG汇率已更改-3.20%。当日，交易品种以低点20.81和高点21.76进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UNHG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票今天的定价为20.89。它在20.81 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.58，交易量达到817。UNHG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF目前的价值为20.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.67%和USD。实时查看图表以跟踪UNHG走势。
如何购买UNHG股票？
您可以以20.89的当前价格购买Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票。订单通常设置在20.89或21.19附近，而817和-3.64%显示市场活动。立即关注UNHG的实时图表更新。
如何投资UNHG股票？
投资Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF需要考虑年度范围9.14 - 27.51和当前价格20.89。许多人在以20.89或21.19下订单之前，会比较-7.48%和。实时查看UNHG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF的最高价格是27.51。在9.14 - 27.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF（UNHG）的最低价格为9.14。将其与当前的20.89和9.14 - 27.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UNHG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.58和22.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.58
- 开盘价
- 21.68
- 卖价
- 20.89
- 买价
- 21.19
- 最低价
- 20.81
- 最高价
- 21.76
- 交易量
- 817
- 日变化
- -3.20%
- 月变化
- -7.48%
- 6个月变化
- 80.87%
- 年变化
- 22.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%