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UNHG: Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF

20.89 USD 0.69 (3.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UNHG汇率已更改-3.20%。当日，交易品种以低点20.81和高点21.76进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UNHG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票今天的定价为20.89。它在20.81 - 21.76范围内交易，昨天的收盘价为21.58，交易量达到817。UNHG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF目前的价值为20.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.67%和USD。实时查看图表以跟踪UNHG走势。

如何购买UNHG股票？

您可以以20.89的当前价格购买Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票。订单通常设置在20.89或21.19附近，而817和-3.64%显示市场活动。立即关注UNHG的实时图表更新。

如何投资UNHG股票？

投资Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF需要考虑年度范围9.14 - 27.51和当前价格20.89。许多人在以20.89或21.19下订单之前，会比较-7.48%和。实时查看UNHG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF的最高价格是27.51。在9.14 - 27.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF（UNHG）的最低价格为9.14。将其与当前的20.89和9.14 - 27.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UNHG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.58和22.67%中可见。

日范围
20.81 21.76
年范围
9.14 27.51
前一天收盘价
21.58
开盘价
21.68
卖价
20.89
买价
21.19
最低价
20.81
最高价
21.76
交易量
817
日变化
-3.20%
月变化
-7.48%
6个月变化
80.87%
年变化
22.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%