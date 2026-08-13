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TWOX: iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF

29.92 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TWOX汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.92和高点29.96进行交易。

关注iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TWOX股票今天的价格是多少？

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF股票今天的定价为29.92。它在29.92 - 29.96范围内交易，昨天的收盘价为29.89，交易量达到2。TWOX的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF股票是否支付股息？

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF目前的价值为29.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.63%和USD。实时查看图表以跟踪TWOX走势。

如何购买TWOX股票？

您可以以29.92的当前价格购买iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF股票。订单通常设置在29.92或30.22附近，而2和-0.13%显示市场活动。立即关注TWOX的实时图表更新。

如何投资TWOX股票？

投资iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF需要考虑年度范围26.11 - 29.96和当前价格29.92。许多人在以29.92或30.22下订单之前，会比较0.27%和。实时查看TWOX价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF的最高价格是29.96。在26.11 - 29.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF的绩效。

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF股票的最低价格是多少？

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF（TWOX）的最低价格为26.11。将其与当前的29.92和26.11 - 29.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TWOX股票是什么时候拆分的？

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.89和5.63%中可见。

日范围
29.92 29.96
年范围
26.11 29.96
前一天收盘价
29.89
开盘价
29.96
卖价
29.92
买价
30.22
最低价
29.92
最高价
29.96
交易量
2
日变化
0.10%
月变化
0.27%
6个月变化
5.61%
年变化
5.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%