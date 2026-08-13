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TVAL: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF

43.41 USD 0.08 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TVAL汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点43.39和高点43.57进行交易。

关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TVAL股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF股票今天的定价为43.41。它在43.39 - 43.57范围内交易，昨天的收盘价为43.49，交易量达到67。TVAL的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF目前的价值为43.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.78%和USD。实时查看图表以跟踪TVAL走势。

如何购买TVAL股票？

您可以以43.41的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF股票。订单通常设置在43.41或43.71附近，而67和-0.32%显示市场活动。立即关注TVAL的实时图表更新。

如何投资TVAL股票？

投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF需要考虑年度范围35.32 - 43.57和当前价格43.41。许多人在以43.41或43.71下订单之前，会比较1.24%和。实时查看TVAL价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF的最高价格是43.57。在35.32 - 43.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF的绩效。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF（TVAL）的最低价格为35.32。将其与当前的43.41和35.32 - 43.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TVAL股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.49和14.78%中可见。

日范围
43.39 43.57
年范围
35.32 43.57
前一天收盘价
43.49
开盘价
43.55
卖价
43.41
买价
43.71
最低价
43.39
最高价
43.57
交易量
67
日变化
-0.18%
月变化
1.24%
6个月变化
14.66%
年变化
14.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%