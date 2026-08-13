TSMZ: Direxion Daily TSM Bear 1X Shares
今日TSMZ汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点7.81和高点7.89进行交易。
关注Direxion Daily TSM Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
TSMZ股票今天的价格是多少？
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票今天的定价为7.85。它在7.81 - 7.89范围内交易，昨天的收盘价为7.93，交易量达到37。TSMZ的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares目前的价值为7.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.43%和USD。实时查看图表以跟踪TSMZ走势。
如何购买TSMZ股票？
您可以以7.85的当前价格购买Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票。订单通常设置在7.85或8.15附近，而37和0.13%显示市场活动。立即关注TSMZ的实时图表更新。
如何投资TSMZ股票？
投资Direxion Daily TSM Bear 1X Shares需要考虑年度范围7.06 - 11.33和当前价格7.85。许多人在以7.85或8.15下订单之前，会比较-5.31%和。实时查看TSMZ价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily TSM Bear 1X Shares的最高价格是11.33。在7.06 - 11.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily TSM Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares（TSMZ）的最低价格为7.06。将其与当前的7.85和7.06 - 11.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSMZ股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.93和-22.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.93
- 开盘价
- 7.84
- 卖价
- 7.85
- 买价
- 8.15
- 最低价
- 7.81
- 最高价
- 7.89
- 交易量
- 37
- 日变化
- -1.01%
- 月变化
- -5.31%
- 6个月变化
- -20.30%
- 年变化
- -22.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%