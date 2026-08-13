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TSMZ: Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

7.85 USD 0.08 (1.01%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSMZ汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点7.81和高点7.89进行交易。

关注Direxion Daily TSM Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSMZ股票今天的价格是多少？

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票今天的定价为7.85。它在7.81 - 7.89范围内交易，昨天的收盘价为7.93，交易量达到37。TSMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares目前的价值为7.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.43%和USD。实时查看图表以跟踪TSMZ走势。

如何购买TSMZ股票？

您可以以7.85的当前价格购买Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票。订单通常设置在7.85或8.15附近，而37和0.13%显示市场活动。立即关注TSMZ的实时图表更新。

如何投资TSMZ股票？

投资Direxion Daily TSM Bear 1X Shares需要考虑年度范围7.06 - 11.33和当前价格7.85。许多人在以7.85或8.15下订单之前，会比较-5.31%和。实时查看TSMZ价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily TSM Bear 1X Shares的最高价格是11.33。在7.06 - 11.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily TSM Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares（TSMZ）的最低价格为7.06。将其与当前的7.85和7.06 - 11.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSMZ股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.93和-22.43%中可见。

日范围
7.81 7.89
年范围
7.06 11.33
前一天收盘价
7.93
开盘价
7.84
卖价
7.85
买价
8.15
最低价
7.81
最高价
7.89
交易量
37
日变化
-1.01%
月变化
-5.31%
6个月变化
-20.30%
年变化
-22.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%