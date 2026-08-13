TSMZ股票今天的价格是多少？ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票今天的定价为7.85。它在7.81 - 7.89范围内交易，昨天的收盘价为7.93，交易量达到37。TSMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares目前的价值为7.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.43%和USD。实时查看图表以跟踪TSMZ走势。

如何购买TSMZ股票？ 您可以以7.85的当前价格购买Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票。订单通常设置在7.85或8.15附近，而37和0.13%显示市场活动。立即关注TSMZ的实时图表更新。

如何投资TSMZ股票？ 投资Direxion Daily TSM Bear 1X Shares需要考虑年度范围7.06 - 11.33和当前价格7.85。许多人在以7.85或8.15下订单之前，会比较-5.31%和。实时查看TSMZ价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily TSM Bear 1X Shares的最高价格是11.33。在7.06 - 11.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily TSM Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares（TSMZ）的最低价格为7.06。将其与当前的7.85和7.06 - 11.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。