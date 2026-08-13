TNXT股票今天的价格是多少？ T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票今天的定价为28.38。它在28.38 - 28.38范围内交易，昨天的收盘价为28.36，交易量达到1。TNXT的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？ T. Rowe Price Innovation Leaders ETF目前的价值为28.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.02%和USD。实时查看图表以跟踪TNXT走势。

如何购买TNXT股票？ 您可以以28.38的当前价格购买T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在28.38或28.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TNXT的实时图表更新。

如何投资TNXT股票？ 投资T. Rowe Price Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围21.76 - 28.38和当前价格28.38。许多人在以28.38或28.68下订单之前，会比较3.39%和。实时查看TNXT价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T. Rowe Price Innovation Leaders ETF的最高价格是28.38。在21.76 - 28.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Innovation Leaders ETF的绩效。

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？ T. Rowe Price Innovation Leaders ETF（TNXT）的最低价格为21.76。将其与当前的28.38和21.76 - 28.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。