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TNXT: T. Rowe Price Innovation Leaders ETF

28.38 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TNXT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点28.38和高点28.38进行交易。

关注T. Rowe Price Innovation Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

TNXT股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票今天的定价为28.38。它在28.38 - 28.38范围内交易，昨天的收盘价为28.36，交易量达到1。TNXT的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF目前的价值为28.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.02%和USD。实时查看图表以跟踪TNXT走势。

如何购买TNXT股票？

您可以以28.38的当前价格购买T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在28.38或28.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TNXT的实时图表更新。

如何投资TNXT股票？

投资T. Rowe Price Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围21.76 - 28.38和当前价格28.38。许多人在以28.38或28.68下订单之前，会比较3.39%和。实时查看TNXT价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Innovation Leaders ETF的最高价格是28.38。在21.76 - 28.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Innovation Leaders ETF的绩效。

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF（TNXT）的最低价格为21.76。将其与当前的28.38和21.76 - 28.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TNXT股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Innovation Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.36和14.02%中可见。

日范围
28.38 28.38
年范围
21.76 28.38
前一天收盘价
28.36
开盘价
28.38
卖价
28.38
买价
28.68
最低价
28.38
最高价
28.38
交易量
1
日变化
0.07%
月变化
3.39%
6个月变化
22.91%
年变化
14.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%