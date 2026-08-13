TNXT: T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
今日TNXT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点28.38和高点28.38进行交易。
关注T. Rowe Price Innovation Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TNXT股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票今天的定价为28.38。它在28.38 - 28.38范围内交易，昨天的收盘价为28.36，交易量达到1。TNXT的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF目前的价值为28.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.02%和USD。实时查看图表以跟踪TNXT走势。
如何购买TNXT股票？
您可以以28.38的当前价格购买T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在28.38或28.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TNXT的实时图表更新。
如何投资TNXT股票？
投资T. Rowe Price Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围21.76 - 28.38和当前价格28.38。许多人在以28.38或28.68下订单之前，会比较3.39%和。实时查看TNXT价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Innovation Leaders ETF的最高价格是28.38。在21.76 - 28.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Innovation Leaders ETF的绩效。
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF（TNXT）的最低价格为21.76。将其与当前的28.38和21.76 - 28.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TNXT股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.36和14.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.36
- 开盘价
- 28.38
- 卖价
- 28.38
- 买价
- 28.68
- 最低价
- 28.38
- 最高价
- 28.38
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 3.39%
- 6个月变化
- 22.91%
- 年变化
- 14.02%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%