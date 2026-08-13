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TMFX: The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF

24.26 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMFX汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.26和高点24.35进行交易。

关注The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMFX股票今天的价格是多少？

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票今天的定价为24.26。它在24.26 - 24.35范围内交易，昨天的收盘价为24.29，交易量达到7。TMFX的实时价格图表显示了这些更新。

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票是否支付股息？

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF目前的价值为24.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.15%和USD。实时查看图表以跟踪TMFX走势。

如何购买TMFX股票？

您可以以24.26的当前价格购买The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票。订单通常设置在24.26或24.56附近，而7和-0.37%显示市场活动。立即关注TMFX的实时图表更新。

如何投资TMFX股票？

投资The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF需要考虑年度范围19.32 - 24.62和当前价格24.26。许多人在以24.26或24.56下订单之前，会比较3.81%和。实时查看TMFX价格图表，了解每日变化。

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF的最高价格是24.62。在19.32 - 24.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF的绩效。

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票的最低价格是多少？

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF（TMFX）的最低价格为19.32。将其与当前的24.26和19.32 - 24.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMFX股票是什么时候拆分的？

The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.29和13.15%中可见。

日范围
24.26 24.35
年范围
19.32 24.62
前一天收盘价
24.29
开盘价
24.35
卖价
24.26
买价
24.56
最低价
24.26
最高价
24.35
交易量
7
日变化
-0.12%
月变化
3.81%
6个月变化
12.94%
年变化
13.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%