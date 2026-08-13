TMFX: The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF
今日TMFX汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.26和高点24.35进行交易。
关注The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMFX股票今天的价格是多少？
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票今天的定价为24.26。它在24.26 - 24.35范围内交易，昨天的收盘价为24.29，交易量达到7。TMFX的实时价格图表显示了这些更新。
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票是否支付股息？
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF目前的价值为24.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.15%和USD。实时查看图表以跟踪TMFX走势。
如何购买TMFX股票？
您可以以24.26的当前价格购买The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票。订单通常设置在24.26或24.56附近，而7和-0.37%显示市场活动。立即关注TMFX的实时图表更新。
如何投资TMFX股票？
投资The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF需要考虑年度范围19.32 - 24.62和当前价格24.26。许多人在以24.26或24.56下订单之前，会比较3.81%和。实时查看TMFX价格图表，了解每日变化。
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF的最高价格是24.62。在19.32 - 24.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF的绩效。
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF股票的最低价格是多少？
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF（TMFX）的最低价格为19.32。将其与当前的24.26和19.32 - 24.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMFX股票是什么时候拆分的？
The RBB Fund Inc Motley Fool Next Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.29和13.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.29
- 开盘价
- 24.35
- 卖价
- 24.26
- 买价
- 24.56
- 最低价
- 24.26
- 最高价
- 24.35
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 3.81%
- 6个月变化
- 12.94%
- 年变化
- 13.15%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%