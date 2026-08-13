报价部分
货币 / TLCI
回到股票

TLCI: Touchstone International Equity ETF

27.97 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TLCI汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点27.97和高点28.01进行交易。

关注Touchstone International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TLCI股票今天的价格是多少？

Touchstone International Equity ETF股票今天的定价为27.97。它在27.97 - 28.01范围内交易，昨天的收盘价为27.99，交易量达到2。TLCI的实时价格图表显示了这些更新。

Touchstone International Equity ETF股票是否支付股息？

Touchstone International Equity ETF目前的价值为27.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.49%和USD。实时查看图表以跟踪TLCI走势。

如何购买TLCI股票？

您可以以27.97的当前价格购买Touchstone International Equity ETF股票。订单通常设置在27.97或28.27附近，而2和-0.14%显示市场活动。立即关注TLCI的实时图表更新。

如何投资TLCI股票？

投资Touchstone International Equity ETF需要考虑年度范围23.48 - 28.01和当前价格27.97。许多人在以27.97或28.27下订单之前，会比较2.57%和。实时查看TLCI价格图表，了解每日变化。

Touchstone International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Touchstone International Equity ETF的最高价格是28.01。在23.48 - 28.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Touchstone International Equity ETF的绩效。

Touchstone International Equity ETF股票的最低价格是多少？

Touchstone International Equity ETF（TLCI）的最低价格为23.48。将其与当前的27.97和23.48 - 28.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLCI股票是什么时候拆分的？

Touchstone International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.99和4.49%中可见。

日范围
27.97 28.01
年范围
23.48 28.01
前一天收盘价
27.99
开盘价
28.01
卖价
27.97
买价
28.27
最低价
27.97
最高价
28.01
交易量
2
日变化
-0.07%
月变化
2.57%
6个月变化
4.68%
年变化
4.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%