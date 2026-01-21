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TGRW: T. Rowe Price Growth Stock ETF

47.96 USD 0.16 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TGRW汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点47.91和高点48.01进行交易。

关注T. Rowe Price Growth Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGRW新闻

常见问题解答

TGRW股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Growth Stock ETF股票今天的定价为47.96。它在47.91 - 48.01范围内交易，昨天的收盘价为48.12，交易量达到7。TGRW的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Growth Stock ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Growth Stock ETF目前的价值为47.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.46%和USD。实时查看图表以跟踪TGRW走势。

如何购买TGRW股票？

您可以以47.96的当前价格购买T. Rowe Price Growth Stock ETF股票。订单通常设置在47.96或48.26附近，而7和-0.10%显示市场活动。立即关注TGRW的实时图表更新。

如何投资TGRW股票？

投资T. Rowe Price Growth Stock ETF需要考虑年度范围38.83 - 49.71和当前价格47.96。许多人在以47.96或48.26下订单之前，会比较3.67%和。实时查看TGRW价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Growth Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Growth Stock ETF的最高价格是49.71。在38.83 - 49.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Growth Stock ETF的绩效。

T. Rowe Price Growth Stock ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Growth Stock ETF（TGRW）的最低价格为38.83。将其与当前的47.96和38.83 - 49.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGRW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TGRW股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Growth Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.12和11.46%中可见。

日范围
47.91 48.01
年范围
38.83 49.71
前一天收盘价
48.12
开盘价
48.01
卖价
47.96
买价
48.26
最低价
47.91
最高价
48.01
交易量
7
日变化
-0.33%
月变化
3.67%
6个月变化
12.00%
年变化
11.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%