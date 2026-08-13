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TGLB: T. Rowe Price Global Equity ETF

30.72 USD 0.21 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TGLB汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点30.72和高点30.73进行交易。

关注T. Rowe Price Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TGLB股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Global Equity ETF股票今天的定价为30.72。它在30.72 - 30.73范围内交易，昨天的收盘价为30.93，交易量达到3。TGLB的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Global Equity ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Global Equity ETF目前的价值为30.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.76%和USD。实时查看图表以跟踪TGLB走势。

如何购买TGLB股票？

您可以以30.72的当前价格购买T. Rowe Price Global Equity ETF股票。订单通常设置在30.72或31.02附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注TGLB的实时图表更新。

如何投资TGLB股票？

投资T. Rowe Price Global Equity ETF需要考虑年度范围24.28 - 30.93和当前价格30.72。许多人在以30.72或31.02下订单之前，会比较1.76%和。实时查看TGLB价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Global Equity ETF的最高价格是30.93。在24.28 - 30.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Global Equity ETF的绩效。

T. Rowe Price Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Global Equity ETF（TGLB）的最低价格为24.28。将其与当前的30.72和24.28 - 30.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TGLB股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.93和21.76%中可见。

日范围
30.72 30.73
年范围
24.28 30.93
前一天收盘价
30.93
开盘价
30.73
卖价
30.72
买价
31.02
最低价
30.72
最高价
30.73
交易量
3
日变化
-0.68%
月变化
1.76%
6个月变化
19.58%
年变化
21.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%