TGLB: T. Rowe Price Global Equity ETF
今日TGLB汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点30.72和高点30.73进行交易。
关注T. Rowe Price Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TGLB股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Global Equity ETF股票今天的定价为30.72。它在30.72 - 30.73范围内交易，昨天的收盘价为30.93，交易量达到3。TGLB的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Global Equity ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Global Equity ETF目前的价值为30.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.76%和USD。实时查看图表以跟踪TGLB走势。
如何购买TGLB股票？
您可以以30.72的当前价格购买T. Rowe Price Global Equity ETF股票。订单通常设置在30.72或31.02附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注TGLB的实时图表更新。
如何投资TGLB股票？
投资T. Rowe Price Global Equity ETF需要考虑年度范围24.28 - 30.93和当前价格30.72。许多人在以30.72或31.02下订单之前，会比较1.76%和。实时查看TGLB价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Global Equity ETF的最高价格是30.93。在24.28 - 30.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Global Equity ETF的绩效。
T. Rowe Price Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Global Equity ETF（TGLB）的最低价格为24.28。将其与当前的30.72和24.28 - 30.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TGLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TGLB股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.93和21.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.93
- 开盘价
- 30.73
- 卖价
- 30.72
- 买价
- 31.02
- 最低价
- 30.72
- 最高价
- 30.73
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 1.76%
- 6个月变化
- 19.58%
- 年变化
- 21.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%