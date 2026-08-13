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TCAL: T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

23.21 USD 0.07 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TCAL汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点23.12和高点23.24进行交易。

关注T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TCAL股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF股票今天的定价为23.21。它在23.12 - 23.24范围内交易，昨天的收盘价为23.14，交易量达到214。TCAL的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF目前的价值为23.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.15%和USD。实时查看图表以跟踪TCAL走势。

如何购买TCAL股票？

您可以以23.21的当前价格购买T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF股票。订单通常设置在23.21或23.51附近，而214和0.39%显示市场活动。立即关注TCAL的实时图表更新。

如何投资TCAL股票？

投资T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF需要考虑年度范围21.73 - 23.96和当前价格23.21。许多人在以23.21或23.51下订单之前，会比较1.93%和。实时查看TCAL价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF的最高价格是23.96。在21.73 - 23.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF的绩效。

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF（TCAL）的最低价格为21.73。将其与当前的23.21和21.73 - 23.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TCAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TCAL股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.14和-2.15%中可见。

日范围
23.12 23.24
年范围
21.73 23.96
前一天收盘价
23.14
开盘价
23.12
卖价
23.21
买价
23.51
最低价
23.12
最高价
23.24
交易量
214
日变化
0.30%
月变化
1.93%
6个月变化
-2.32%
年变化
-2.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%