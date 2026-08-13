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TAP-A: 莫尔森库尔斯酿酒-B

44.30 USD 4.69 (9.57%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TAP-A汇率已更改-9.57%。当日，交易品种以低点44.30和高点44.30进行交易。

关注莫尔森库尔斯酿酒-B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TAP-A股票今天的价格是多少？

莫尔森库尔斯酿酒-B股票今天的定价为44.30。它在44.30 - 44.30范围内交易，昨天的收盘价为48.99，交易量达到1。TAP-A的实时价格图表显示了这些更新。

莫尔森库尔斯酿酒-B股票是否支付股息？

莫尔森库尔斯酿酒-B目前的价值为44.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.81%和USD。实时查看图表以跟踪TAP-A走势。

如何购买TAP-A股票？

您可以以44.30的当前价格购买莫尔森库尔斯酿酒-B股票。订单通常设置在44.30或44.60附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TAP-A的实时图表更新。

如何投资TAP-A股票？

投资莫尔森库尔斯酿酒-B需要考虑年度范围39.51 - 55.00和当前价格44.30。许多人在以44.30或44.60下订单之前，会比较6.13%和。实时查看TAP-A价格图表，了解每日变化。

莫尔森库尔斯酿酒-B股票的最高价格是多少？

在过去一年中，莫尔森库尔斯酿酒-B的最高价格是55.00。在39.51 - 55.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪莫尔森库尔斯酿酒-B的绩效。

莫尔森库尔斯酿酒-B股票的最低价格是多少？

莫尔森库尔斯酿酒-B（TAP-A）的最低价格为39.51。将其与当前的44.30和39.51 - 55.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAP-A在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAP-A股票是什么时候拆分的？

莫尔森库尔斯酿酒-B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.99和-17.81%中可见。

日范围
44.30 44.30
年范围
39.51 55.00
前一天收盘价
48.99
开盘价
44.30
卖价
44.30
买价
44.60
最低价
44.30
最高价
44.30
交易量
1
日变化
-9.57%
月变化
6.13%
6个月变化
0.68%
年变化
-17.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%