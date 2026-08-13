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SPOG: Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF

7.27 USD 0.17 (2.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPOG汇率已更改-2.28%。当日，交易品种以低点7.17和高点7.61进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPOG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票今天的定价为7.27。它在7.17 - 7.61范围内交易，昨天的收盘价为7.44，交易量达到21。SPOG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF目前的价值为7.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.69%和USD。实时查看图表以跟踪SPOG走势。

如何购买SPOG股票？

您可以以7.27的当前价格购买Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票。订单通常设置在7.27或7.57附近，而21和-3.45%显示市场活动。立即关注SPOG的实时图表更新。

如何投资SPOG股票？

投资Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF需要考虑年度范围5.26 - 15.27和当前价格7.27。许多人在以7.27或7.57下订单之前，会比较-3.32%和。实时查看SPOG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF的最高价格是15.27。在5.26 - 15.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF（SPOG）的最低价格为5.26。将其与当前的7.27和5.26 - 15.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPOG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.44和-51.69%中可见。

日范围
7.17 7.61
年范围
5.26 15.27
前一天收盘价
7.44
开盘价
7.53
卖价
7.27
买价
7.57
最低价
7.17
最高价
7.61
交易量
21
日变化
-2.28%
月变化
-3.32%
6个月变化
-13.86%
年变化
-51.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%