SPOG: Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF
今日SPOG汇率已更改-2.28%。当日，交易品种以低点7.17和高点7.61进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
常见问题解答
SPOG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票今天的定价为7.27。它在7.17 - 7.61范围内交易，昨天的收盘价为7.44，交易量达到21。SPOG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF目前的价值为7.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.69%和USD。实时查看图表以跟踪SPOG走势。
如何购买SPOG股票？
您可以以7.27的当前价格购买Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票。订单通常设置在7.27或7.57附近，而21和-3.45%显示市场活动。立即关注SPOG的实时图表更新。
如何投资SPOG股票？
投资Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF需要考虑年度范围5.26 - 15.27和当前价格7.27。许多人在以7.27或7.57下订单之前，会比较-3.32%和。实时查看SPOG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF的最高价格是15.27。在5.26 - 15.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF（SPOG）的最低价格为5.26。将其与当前的7.27和5.26 - 15.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPOG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.44和-51.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.44
- 开盘价
- 7.53
- 卖价
- 7.27
- 买价
- 7.57
- 最低价
- 7.17
- 最高价
- 7.61
- 交易量
- 21
- 日变化
- -2.28%
- 月变化
- -3.32%
- 6个月变化
- -13.86%
- 年变化
- -51.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%