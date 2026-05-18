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SPHY: SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

23.25 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPHY汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.25和高点23.28进行交易。

关注SPDR Portfolio High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPHY新闻

常见问题解答

SPHY股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF股票今天的定价为23.25。它在23.25 - 23.28范围内交易，昨天的收盘价为23.24，交易量达到1087。SPHY的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF目前的价值为23.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.11%和USD。实时查看图表以跟踪SPHY走势。

如何购买SPHY股票？

您可以以23.25的当前价格购买SPDR Portfolio High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在23.25或23.55附近，而1087和-0.09%显示市场活动。立即关注SPHY的实时图表更新。

如何投资SPHY股票？

投资SPDR Portfolio High Yield Bond ETF需要考虑年度范围23.02 - 23.78和当前价格23.25。许多人在以23.25或23.55下订单之前，会比较0.43%和。实时查看SPHY价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的最高价格是23.78。在23.02 - 23.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF（SPHY）的最低价格为23.02。将其与当前的23.25和23.02 - 23.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPHY股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.24和-2.11%中可见。

日范围
23.25 23.28
年范围
23.02 23.78
前一天收盘价
23.24
开盘价
23.27
卖价
23.25
买价
23.55
最低价
23.25
最高价
23.28
交易量
1.087 K
日变化
0.04%
月变化
0.43%
6个月变化
-0.90%
年变化
-2.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%