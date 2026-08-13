SOFX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票今天的定价为9.64。它在9.47 - 10.09范围内交易，昨天的收盘价为9.79，交易量达到656。SOFX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF目前的价值为9.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.43%和USD。实时查看图表以跟踪SOFX走势。

如何购买SOFX股票？ 您可以以9.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票。订单通常设置在9.64或9.94附近，而656和-2.43%显示市场活动。立即关注SOFX的实时图表更新。

如何投资SOFX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF需要考虑年度范围6.75 - 14.79和当前价格9.64。许多人在以9.64或9.94下订单之前，会比较16.14%和。实时查看SOFX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF的最高价格是14.79。在6.75 - 14.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF（SOFX）的最低价格为6.75。将其与当前的9.64和6.75 - 14.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。