SOFX: Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
今日SOFX汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点9.47和高点10.09进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOFX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票今天的定价为9.64。它在9.47 - 10.09范围内交易，昨天的收盘价为9.79，交易量达到656。SOFX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF目前的价值为9.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.43%和USD。实时查看图表以跟踪SOFX走势。
如何购买SOFX股票？
您可以以9.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票。订单通常设置在9.64或9.94附近，而656和-2.43%显示市场活动。立即关注SOFX的实时图表更新。
如何投资SOFX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF需要考虑年度范围6.75 - 14.79和当前价格9.64。许多人在以9.64或9.94下订单之前，会比较16.14%和。实时查看SOFX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF的最高价格是14.79。在6.75 - 14.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF（SOFX）的最低价格为6.75。将其与当前的9.64和6.75 - 14.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOFX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.79和-33.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.79
- 开盘价
- 9.88
- 卖价
- 9.64
- 买价
- 9.94
- 最低价
- 9.47
- 最高价
- 10.09
- 交易量
- 656
- 日变化
- -1.53%
- 月变化
- 16.14%
- 6个月变化
- -14.39%
- 年变化
- -33.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%