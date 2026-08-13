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SOFX: Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

9.64 USD 0.15 (1.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOFX汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点9.47和高点10.09进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOFX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票今天的定价为9.64。它在9.47 - 10.09范围内交易，昨天的收盘价为9.79，交易量达到656。SOFX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF目前的价值为9.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.43%和USD。实时查看图表以跟踪SOFX走势。

如何购买SOFX股票？

您可以以9.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票。订单通常设置在9.64或9.94附近，而656和-2.43%显示市场活动。立即关注SOFX的实时图表更新。

如何投资SOFX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF需要考虑年度范围6.75 - 14.79和当前价格9.64。许多人在以9.64或9.94下订单之前，会比较16.14%和。实时查看SOFX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF的最高价格是14.79。在6.75 - 14.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF（SOFX）的最低价格为6.75。将其与当前的9.64和6.75 - 14.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOFX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.79和-33.43%中可见。

日范围
9.47 10.09
年范围
6.75 14.79
前一天收盘价
9.79
开盘价
9.88
卖价
9.64
买价
9.94
最低价
9.47
最高价
10.09
交易量
656
日变化
-1.53%
月变化
16.14%
6个月变化
-14.39%
年变化
-33.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%