SNAG: Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF
今日SNAG汇率已更改4.69%。当日，交易品种以低点5.58和高点5.93进行交易。
关注Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
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常见问题解答
SNAG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票今天的定价为5.80。它在5.58 - 5.93范围内交易，昨天的收盘价为5.54，交易量达到29。SNAG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF目前的价值为5.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.94%和USD。实时查看图表以跟踪SNAG走势。
如何购买SNAG股票？
您可以以5.80的当前价格购买Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票。订单通常设置在5.80或6.10附近，而29和3.39%显示市场活动。立即关注SNAG的实时图表更新。
如何投资SNAG股票？
投资Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF需要考虑年度范围3.41 - 20.19和当前价格5.80。许多人在以5.80或6.10下订单之前，会比较26.91%和。实时查看SNAG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF的最高价格是20.19。在3.41 - 20.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF（SNAG）的最低价格为3.41。将其与当前的5.80和3.41 - 20.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNAG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.54和-62.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.54
- 开盘价
- 5.61
- 卖价
- 5.80
- 买价
- 6.10
- 最低价
- 5.58
- 最高价
- 5.93
- 交易量
- 29
- 日变化
- 4.69%
- 月变化
- 26.91%
- 6个月变化
- -6.45%
- 年变化
- -62.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%