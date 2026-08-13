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SNAG: Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF

5.80 USD 0.26 (4.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNAG汇率已更改4.69%。当日，交易品种以低点5.58和高点5.93进行交易。

关注Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SNAG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票今天的定价为5.80。它在5.58 - 5.93范围内交易，昨天的收盘价为5.54，交易量达到29。SNAG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF目前的价值为5.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.94%和USD。实时查看图表以跟踪SNAG走势。

如何购买SNAG股票？

您可以以5.80的当前价格购买Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票。订单通常设置在5.80或6.10附近，而29和3.39%显示市场活动。立即关注SNAG的实时图表更新。

如何投资SNAG股票？

投资Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF需要考虑年度范围3.41 - 20.19和当前价格5.80。许多人在以5.80或6.10下订单之前，会比较26.91%和。实时查看SNAG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF的最高价格是20.19。在3.41 - 20.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF（SNAG）的最低价格为3.41。将其与当前的5.80和3.41 - 20.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNAG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.54和-62.94%中可见。

日范围
5.58 5.93
年范围
3.41 20.19
前一天收盘价
5.54
开盘价
5.61
卖价
5.80
买价
6.10
最低价
5.58
最高价
5.93
交易量
29
日变化
4.69%
月变化
26.91%
6个月变化
-6.45%
年变化
-62.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%