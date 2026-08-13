SMCZ股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票今天的定价为5.46。它在5.24 - 5.71范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到793。SMCZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF目前的价值为5.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注61.06%和USD。实时查看图表以跟踪SMCZ走势。

如何购买SMCZ股票？ 您可以以5.46的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票。订单通常设置在5.46或5.76附近，而793和1.49%显示市场活动。立即关注SMCZ的实时图表更新。

如何投资SMCZ股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF需要考虑年度范围2.72 - 66.70和当前价格5.46。许多人在以5.46或5.76下订单之前，会比较-26.12%和。实时查看SMCZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF的最高价格是66.70。在2.72 - 66.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF（SMCZ）的最低价格为2.72。将其与当前的5.46和2.72 - 66.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。