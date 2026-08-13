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SMCZ: Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

5.46 USD 0.06 (1.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMCZ汇率已更改-1.09%。当日，交易品种以低点5.24和高点5.71进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMCZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票今天的定价为5.46。它在5.24 - 5.71范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到793。SMCZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF目前的价值为5.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注61.06%和USD。实时查看图表以跟踪SMCZ走势。

如何购买SMCZ股票？

您可以以5.46的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票。订单通常设置在5.46或5.76附近，而793和1.49%显示市场活动。立即关注SMCZ的实时图表更新。

如何投资SMCZ股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF需要考虑年度范围2.72 - 66.70和当前价格5.46。许多人在以5.46或5.76下订单之前，会比较-26.12%和。实时查看SMCZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF的最高价格是66.70。在2.72 - 66.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF（SMCZ）的最低价格为2.72。将其与当前的5.46和2.72 - 66.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMCZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.52和61.06%中可见。

日范围
5.24 5.71
年范围
2.72 66.70
前一天收盘价
5.52
开盘价
5.38
卖价
5.46
买价
5.76
最低价
5.24
最高价
5.71
交易量
793
日变化
-1.09%
月变化
-26.12%
6个月变化
-85.63%
年变化
61.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%