SMCZ: Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
今日SMCZ汇率已更改-1.09%。当日，交易品种以低点5.24和高点5.71进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
- MN
常见问题解答
SMCZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票今天的定价为5.46。它在5.24 - 5.71范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到793。SMCZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF目前的价值为5.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注61.06%和USD。实时查看图表以跟踪SMCZ走势。
如何购买SMCZ股票？
您可以以5.46的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票。订单通常设置在5.46或5.76附近，而793和1.49%显示市场活动。立即关注SMCZ的实时图表更新。
如何投资SMCZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF需要考虑年度范围2.72 - 66.70和当前价格5.46。许多人在以5.46或5.76下订单之前，会比较-26.12%和。实时查看SMCZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF的最高价格是66.70。在2.72 - 66.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF（SMCZ）的最低价格为2.72。将其与当前的5.46和2.72 - 66.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMCZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.52和61.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.52
- 开盘价
- 5.38
- 卖价
- 5.46
- 买价
- 5.76
- 最低价
- 5.24
- 最高价
- 5.71
- 交易量
- 793
- 日变化
- -1.09%
- 月变化
- -26.12%
- 6个月变化
- -85.63%
- 年变化
- 61.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%