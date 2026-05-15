SHYL: Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
今日SHYL汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点44.03和高点44.08进行交易。
关注Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SHYL股票今天的价格是多少？
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票今天的定价为44.06。它在44.03 - 44.08范围内交易，昨天的收盘价为44.03，交易量达到22。SHYL的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票是否支付股息？
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF目前的价值为44.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.09%和USD。实时查看图表以跟踪SHYL走势。
如何购买SHYL股票？
您可以以44.06的当前价格购买Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在44.06或44.36附近，而22和0.00%显示市场活动。立即关注SHYL的实时图表更新。
如何投资SHYL股票？
投资Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF需要考虑年度范围43.90 - 45.55和当前价格44.06。许多人在以44.06或44.36下订单之前，会比较0.32%和。实时查看SHYL价格图表，了解每日变化。
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF的最高价格是45.55。在43.90 - 45.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF的绩效。
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF（SHYL）的最低价格为43.90。将其与当前的44.06和43.90 - 45.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHYL股票是什么时候拆分的？
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.03和-2.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.03
- 开盘价
- 44.06
- 卖价
- 44.06
- 买价
- 44.36
- 最低价
- 44.03
- 最高价
- 44.08
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- -1.01%
- 年变化
- -2.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%