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SHYL: Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

44.06 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHYL汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点44.03和高点44.08进行交易。

关注Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHYL新闻

常见问题解答

SHYL股票今天的价格是多少？

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票今天的定价为44.06。它在44.03 - 44.08范围内交易，昨天的收盘价为44.03，交易量达到22。SHYL的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF目前的价值为44.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.09%和USD。实时查看图表以跟踪SHYL走势。

如何购买SHYL股票？

您可以以44.06的当前价格购买Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在44.06或44.36附近，而22和0.00%显示市场活动。立即关注SHYL的实时图表更新。

如何投资SHYL股票？

投资Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF需要考虑年度范围43.90 - 45.55和当前价格44.06。许多人在以44.06或44.36下订单之前，会比较0.32%和。实时查看SHYL价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF的最高价格是45.55。在43.90 - 45.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF的绩效。

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF（SHYL）的最低价格为43.90。将其与当前的44.06和43.90 - 45.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHYL股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.03和-2.09%中可见。

日范围
44.03 44.08
年范围
43.90 45.55
前一天收盘价
44.03
开盘价
44.06
卖价
44.06
买价
44.36
最低价
44.03
最高价
44.08
交易量
22
日变化
0.07%
月变化
0.32%
6个月变化
-1.01%
年变化
-2.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%