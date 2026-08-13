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SDHY: PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares

16.35 USD 0.06 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDHY汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点16.26和高点16.41进行交易。

关注PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SDHY股票今天的价格是多少？

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares股票今天的定价为16.35。它在16.26 - 16.41范围内交易，昨天的收盘价为16.29，交易量达到76。SDHY的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares股票是否支付股息？

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares目前的价值为16.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.05%和USD。实时查看图表以跟踪SDHY走势。

如何购买SDHY股票？

您可以以16.35的当前价格购买PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares股票。订单通常设置在16.35或16.65附近，而76和0.55%显示市场活动。立即关注SDHY的实时图表更新。

如何投资SDHY股票？

投资PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares需要考虑年度范围15.55 - 17.18和当前价格16.35。许多人在以16.35或16.65下订单之前，会比较0.99%和。实时查看SDHY价格图表，了解每日变化。

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares的最高价格是17.18。在15.55 - 17.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares的绩效。

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares股票的最低价格是多少？

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares（SDHY）的最低价格为15.55。将其与当前的16.35和15.55 - 17.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDHY股票是什么时候拆分的？

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.29和-4.05%中可见。

日范围
16.26 16.41
年范围
15.55 17.18
前一天收盘价
16.29
开盘价
16.26
卖价
16.35
买价
16.65
最低价
16.26
最高价
16.41
交易量
76
日变化
0.37%
月变化
0.99%
6个月变化
-2.15%
年变化
-4.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%