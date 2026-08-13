报价部分
货币 / SBIL
回到股票

SBIL: Simplify Government Money Market ETF

100.19 USD 0.02 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SBIL汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点100.18和高点100.19进行交易。

关注Simplify Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SBIL股票今天的价格是多少？

Simplify Government Money Market ETF股票今天的定价为100.19。它在100.18 - 100.19范围内交易，昨天的收盘价为100.17，交易量达到23。SBIL的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Government Money Market ETF股票是否支付股息？

Simplify Government Money Market ETF目前的价值为100.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪SBIL走势。

如何购买SBIL股票？

您可以以100.19的当前价格购买Simplify Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.19或100.49附近，而23和0.01%显示市场活动。立即关注SBIL的实时图表更新。

如何投资SBIL股票？

投资Simplify Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.00 - 100.71和当前价格100.19。许多人在以100.19或100.49下订单之前，会比较0.10%和。实时查看SBIL价格图表，了解每日变化。

Simplify Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Government Money Market ETF的最高价格是100.71。在100.00 - 100.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Government Money Market ETF的绩效。

Simplify Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Government Money Market ETF（SBIL）的最低价格为100.00。将其与当前的100.19和100.00 - 100.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SBIL股票是什么时候拆分的？

Simplify Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.17和0.10%中可见。

日范围
100.18 100.19
年范围
100.00 100.71
前一天收盘价
100.17
开盘价
100.18
卖价
100.19
买价
100.49
最低价
100.18
最高价
100.19
交易量
23
日变化
0.02%
月变化
0.10%
6个月变化
0.12%
年变化
0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%