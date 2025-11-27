报价部分
货币 / RSPE
回到股票

RSPE: Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

34.90 USD 0.09 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RSPE汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点34.90和高点34.99进行交易。

关注Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSPE新闻

常见问题解答

RSPE股票今天的价格是多少？

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF股票今天的定价为34.90。它在34.90 - 34.99范围内交易，昨天的收盘价为34.81，交易量达到9。RSPE的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF股票是否支付股息？

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF目前的价值为34.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.28%和USD。实时查看图表以跟踪RSPE走势。

如何购买RSPE股票？

您可以以34.90的当前价格购买Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF股票。订单通常设置在34.90或35.20附近，而9和-0.23%显示市场活动。立即关注RSPE的实时图表更新。

如何投资RSPE股票？

投资Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF需要考虑年度范围28.02 - 34.99和当前价格34.90。许多人在以34.90或35.20下订单之前，会比较1.51%和。实时查看RSPE价格图表，了解每日变化。

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF的最高价格是34.99。在28.02 - 34.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF的绩效。

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF股票的最低价格是多少？

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF（RSPE）的最低价格为28.02。将其与当前的34.90和28.02 - 34.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSPE股票是什么时候拆分的？

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.81和23.28%中可见。

日范围
34.90 34.99
年范围
28.02 34.99
前一天收盘价
34.81
开盘价
34.98
卖价
34.90
买价
35.20
最低价
34.90
最高价
34.99
交易量
9
日变化
0.26%
月变化
1.51%
6个月变化
11.15%
年变化
23.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%