RPGL: Republic Power Group Ltd
今日RPGL汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点1.89和高点1.97进行交易。
关注Republic Power Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RPGL股票今天的价格是多少？
Republic Power Group Ltd股票今天的定价为1.97。它在1.89 - 1.97范围内交易，昨天的收盘价为1.95，交易量达到31。RPGL的实时价格图表显示了这些更新。
Republic Power Group Ltd股票是否支付股息？
Republic Power Group Ltd目前的价值为1.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.10%和USD。实时查看图表以跟踪RPGL走势。
如何购买RPGL股票？
您可以以1.97的当前价格购买Republic Power Group Ltd股票。订单通常设置在1.97或2.27附近，而31和2.60%显示市场活动。立即关注RPGL的实时图表更新。
如何投资RPGL股票？
投资Republic Power Group Ltd需要考虑年度范围0.21 - 13.06和当前价格1.97。许多人在以1.97或2.27下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看RPGL价格图表，了解每日变化。
Republic Power Group Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Republic Power Group Ltd的最高价格是13.06。在0.21 - 13.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Republic Power Group Ltd的绩效。
Republic Power Group Ltd股票的最低价格是多少？
Republic Power Group Ltd（RPGL）的最低价格为0.21。将其与当前的1.97和0.21 - 13.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RPGL股票是什么时候拆分的？
Republic Power Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.95和-53.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.95
- 开盘价
- 1.92
- 卖价
- 1.97
- 买价
- 2.27
- 最低价
- 1.89
- 最高价
- 1.97
- 交易量
- 31
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -0.51%
- 6个月变化
- -21.83%
- 年变化
- -53.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%