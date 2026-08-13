RPGL股票今天的价格是多少？ Republic Power Group Ltd股票今天的定价为1.97。它在1.89 - 1.97范围内交易，昨天的收盘价为1.95，交易量达到31。RPGL的实时价格图表显示了这些更新。

Republic Power Group Ltd股票是否支付股息？ Republic Power Group Ltd目前的价值为1.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.10%和USD。实时查看图表以跟踪RPGL走势。

如何购买RPGL股票？ 您可以以1.97的当前价格购买Republic Power Group Ltd股票。订单通常设置在1.97或2.27附近，而31和2.60%显示市场活动。立即关注RPGL的实时图表更新。

如何投资RPGL股票？ 投资Republic Power Group Ltd需要考虑年度范围0.21 - 13.06和当前价格1.97。许多人在以1.97或2.27下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看RPGL价格图表，了解每日变化。

Republic Power Group Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Republic Power Group Ltd的最高价格是13.06。在0.21 - 13.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Republic Power Group Ltd的绩效。

Republic Power Group Ltd股票的最低价格是多少？ Republic Power Group Ltd（RPGL）的最低价格为0.21。将其与当前的1.97和0.21 - 13.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。