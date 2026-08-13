RKTL股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票今天的定价为10.28。它在9.48 - 10.28范围内交易，昨天的收盘价为9.30，交易量达到29。RKTL的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF目前的价值为10.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.05%和USD。实时查看图表以跟踪RKTL走势。

如何购买RKTL股票？ 您可以以10.28的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票。订单通常设置在10.28或10.58附近，而29和8.44%显示市场活动。立即关注RKTL的实时图表更新。

如何投资RKTL股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF需要考虑年度范围6.06 - 21.81和当前价格10.28。许多人在以10.28或10.58下订单之前，会比较12.35%和。实时查看RKTL价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF的最高价格是21.81。在6.06 - 21.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF（RKTL）的最低价格为6.06。将其与当前的10.28和6.06 - 21.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。