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RKTL: Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF

10.28 USD 0.98 (10.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RKTL汇率已更改10.54%。当日，交易品种以低点9.48和高点10.28进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RKTL股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票今天的定价为10.28。它在9.48 - 10.28范围内交易，昨天的收盘价为9.30，交易量达到29。RKTL的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF目前的价值为10.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.05%和USD。实时查看图表以跟踪RKTL走势。

如何购买RKTL股票？

您可以以10.28的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票。订单通常设置在10.28或10.58附近，而29和8.44%显示市场活动。立即关注RKTL的实时图表更新。

如何投资RKTL股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF需要考虑年度范围6.06 - 21.81和当前价格10.28。许多人在以10.28或10.58下订单之前，会比较12.35%和。实时查看RKTL价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF的最高价格是21.81。在6.06 - 21.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF（RKTL）的最低价格为6.06。将其与当前的10.28和6.06 - 21.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RKTL股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.30和-48.05%中可见。

日范围
9.48 10.28
年范围
6.06 21.81
前一天收盘价
9.30
开盘价
9.48
卖价
10.28
买价
10.58
最低价
9.48
最高价
10.28
交易量
29
日变化
10.54%
月变化
12.35%
6个月变化
0.49%
年变化
-48.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%