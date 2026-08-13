RGTZ股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票今天的定价为2.95。它在2.90 - 3.15范围内交易，昨天的收盘价为3.11，交易量达到2115。RGTZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF目前的价值为2.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.53%和USD。实时查看图表以跟踪RGTZ走势。

如何购买RGTZ股票？ 您可以以2.95的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票。订单通常设置在2.95或3.25附近，而2115和-1.01%显示市场活动。立即关注RGTZ的实时图表更新。

如何投资RGTZ股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF需要考虑年度范围2.24 - 37.47和当前价格2.95。许多人在以2.95或3.25下订单之前，会比较-37.23%和。实时查看RGTZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF的最高价格是37.47。在2.24 - 37.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF（RGTZ）的最低价格为2.24。将其与当前的2.95和2.24 - 37.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。