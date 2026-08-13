RGTZ: Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF
今日RGTZ汇率已更改-5.14%。当日，交易品种以低点2.90和高点3.15进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RGTZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票今天的定价为2.95。它在2.90 - 3.15范围内交易，昨天的收盘价为3.11，交易量达到2115。RGTZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF目前的价值为2.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.53%和USD。实时查看图表以跟踪RGTZ走势。
如何购买RGTZ股票？
您可以以2.95的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票。订单通常设置在2.95或3.25附近，而2115和-1.01%显示市场活动。立即关注RGTZ的实时图表更新。
如何投资RGTZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF需要考虑年度范围2.24 - 37.47和当前价格2.95。许多人在以2.95或3.25下订单之前，会比较-37.23%和。实时查看RGTZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF的最高价格是37.47。在2.24 - 37.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF（RGTZ）的最低价格为2.24。将其与当前的2.95和2.24 - 37.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGTZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.11和-85.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.11
- 开盘价
- 2.98
- 卖价
- 2.95
- 买价
- 3.25
- 最低价
- 2.90
- 最高价
- 3.15
- 交易量
- 2.115 K
- 日变化
- -5.14%
- 月变化
- -37.23%
- 6个月变化
- -86.82%
- 年变化
- -85.53%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%