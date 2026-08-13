RGTX: Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
今日RGTX汇率已更改4.67%。当日，交易品种以低点13.05和高点14.17进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
RGTX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票今天的定价为13.91。它在13.05 - 14.17范围内交易，昨天的收盘价为13.29，交易量达到628。RGTX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF目前的价值为13.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注176.54%和USD。实时查看图表以跟踪RGTX走势。
如何购买RGTX股票？
您可以以13.91的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票。订单通常设置在13.91或14.21附近，而628和1.09%显示市场活动。立即关注RGTX的实时图表更新。
如何投资RGTX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF需要考虑年度范围4.73 - 44.30和当前价格13.91。许多人在以13.91或14.21下订单之前，会比较42.23%和。实时查看RGTX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF的最高价格是44.30。在4.73 - 44.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF（RGTX）的最低价格为4.73。将其与当前的13.91和4.73 - 44.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGTX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.29和176.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.29
- 开盘价
- 13.76
- 卖价
- 13.91
- 买价
- 14.21
- 最低价
- 13.05
- 最高价
- 14.17
- 交易量
- 628
- 日变化
- 4.67%
- 月变化
- 42.23%
- 6个月变化
- 148.84%
- 年变化
- 176.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%