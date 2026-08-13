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RGTX: Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

13.91 USD 0.62 (4.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RGTX汇率已更改4.67%。当日，交易品种以低点13.05和高点14.17进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RGTX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票今天的定价为13.91。它在13.05 - 14.17范围内交易，昨天的收盘价为13.29，交易量达到628。RGTX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF目前的价值为13.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注176.54%和USD。实时查看图表以跟踪RGTX走势。

如何购买RGTX股票？

您可以以13.91的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票。订单通常设置在13.91或14.21附近，而628和1.09%显示市场活动。立即关注RGTX的实时图表更新。

如何投资RGTX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF需要考虑年度范围4.73 - 44.30和当前价格13.91。许多人在以13.91或14.21下订单之前，会比较42.23%和。实时查看RGTX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF的最高价格是44.30。在4.73 - 44.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF（RGTX）的最低价格为4.73。将其与当前的13.91和4.73 - 44.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RGTX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.29和176.54%中可见。

日范围
13.05 14.17
年范围
4.73 44.30
前一天收盘价
13.29
开盘价
13.76
卖价
13.91
买价
14.21
最低价
13.05
最高价
14.17
交易量
628
日变化
4.67%
月变化
42.23%
6个月变化
148.84%
年变化
176.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%