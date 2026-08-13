RFLR股票今天的价格是多少？ Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票今天的定价为33.12。它在33.06 - 33.15范围内交易，昨天的收盘价为33.06，交易量达到15。RFLR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票是否支付股息？ Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.89%和USD。实时查看图表以跟踪RFLR走势。

如何购买RFLR股票？ 您可以以33.12的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而15和-0.09%显示市场活动。立即关注RFLR的实时图表更新。

如何投资RFLR股票？ 投资Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF需要考虑年度范围28.29 - 33.22和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较1.97%和。实时查看RFLR价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF的最高价格是33.22。在28.29 - 33.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票的最低价格是多少？ Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF（RFLR）的最低价格为28.29。将其与当前的33.12和28.29 - 33.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。