RFLR: Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
今日RFLR汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点33.06和高点33.15进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RFLR股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票今天的定价为33.12。它在33.06 - 33.15范围内交易，昨天的收盘价为33.06，交易量达到15。RFLR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.89%和USD。实时查看图表以跟踪RFLR走势。
如何购买RFLR股票？
您可以以33.12的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而15和-0.09%显示市场活动。立即关注RFLR的实时图表更新。
如何投资RFLR股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF需要考虑年度范围28.29 - 33.22和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较1.97%和。实时查看RFLR价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF的最高价格是33.22。在28.29 - 33.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF（RFLR）的最低价格为28.29。将其与当前的33.12和28.29 - 33.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFLR股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.06和11.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.06
- 开盘价
- 33.15
- 卖价
- 33.12
- 买价
- 33.42
- 最低价
- 33.06
- 最高价
- 33.15
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 1.97%
- 6个月变化
- 11.97%
- 年变化
- 11.89%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%