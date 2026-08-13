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REMG: SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF

35.77 USD 0.07 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REMG汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点35.71和高点35.93进行交易。

关注SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

REMG股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF股票今天的定价为35.77。它在35.71 - 35.93范围内交易，昨天的收盘价为35.84，交易量达到16。REMG的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF目前的价值为35.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.42%和USD。实时查看图表以跟踪REMG走势。

如何购买REMG股票？

您可以以35.77的当前价格购买SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF股票。订单通常设置在35.77或36.07附近，而16和-0.45%显示市场活动。立即关注REMG的实时图表更新。

如何投资REMG股票？

投资SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF需要考虑年度范围26.70 - 38.96和当前价格35.77。许多人在以35.77或36.07下订单之前，会比较2.35%和。实时查看REMG价格图表，了解每日变化。

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF的最高价格是38.96。在26.70 - 38.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF的绩效。

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF（REMG）的最低价格为26.70。将其与当前的35.77和26.70 - 38.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REMG股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.84和33.42%中可见。

日范围
35.71 35.93
年范围
26.70 38.96
前一天收盘价
35.84
开盘价
35.93
卖价
35.77
买价
36.07
最低价
35.71
最高价
35.93
交易量
16
日变化
-0.20%
月变化
2.35%
6个月变化
7.77%
年变化
33.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%