RCS: RCS全球政府基金
今日RCS汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点5.25和高点5.30进行交易。
关注RCS全球政府基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
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RCS新闻
常见问题解答
RCS股票今天的价格是多少？
RCS全球政府基金股票今天的定价为5.29。它在5.25 - 5.30范围内交易，昨天的收盘价为5.28，交易量达到127。RCS的实时价格图表显示了这些更新。
RCS全球政府基金股票是否支付股息？
RCS全球政府基金目前的价值为5.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.60%和USD。实时查看图表以跟踪RCS走势。
如何购买RCS股票？
您可以以5.29的当前价格购买RCS全球政府基金股票。订单通常设置在5.29或5.59附近，而127和0.19%显示市场活动。立即关注RCS的实时图表更新。
如何投资RCS股票？
投资RCS全球政府基金需要考虑年度范围5.09 - 8.00和当前价格5.29。许多人在以5.29或5.59下订单之前，会比较2.32%和。实时查看RCS价格图表，了解每日变化。
RCS全球政府基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RCS全球政府基金的最高价格是8.00。在5.09 - 8.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RCS全球政府基金的绩效。
RCS全球政府基金股票的最低价格是多少？
RCS全球政府基金（RCS）的最低价格为5.09。将其与当前的5.29和5.09 - 8.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RCS股票是什么时候拆分的？
RCS全球政府基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.28和-26.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.28
- 开盘价
- 5.28
- 卖价
- 5.29
- 买价
- 5.59
- 最低价
- 5.25
- 最高价
- 5.30
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 2.32%
- 6个月变化
- -8.30%
- 年变化
- -26.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%