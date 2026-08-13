QUBX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票今天的定价为8.46。它在8.01 - 8.88范围内交易，昨天的收盘价为8.50，交易量达到237。QUBX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long QUBT Daily ETF目前的价值为8.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.45%和USD。实时查看图表以跟踪QUBX走势。

如何购买QUBX股票？ 您可以以8.46的当前价格购买Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票。订单通常设置在8.46或8.76附近，而237和-3.09%显示市场活动。立即关注QUBX的实时图表更新。

如何投资QUBX股票？ 投资Tradr 2X Long QUBT Daily ETF需要考虑年度范围4.21 - 41.49和当前价格8.46。许多人在以8.46或8.76下订单之前，会比较21.55%和。实时查看QUBX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long QUBT Daily ETF的最高价格是41.49。在4.21 - 41.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long QUBT Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long QUBT Daily ETF（QUBX）的最低价格为4.21。将其与当前的8.46和4.21 - 41.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QUBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。