QUBX: Tradr 2X Long QUBT Daily ETF
今日QUBX汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点8.01和高点8.88进行交易。
关注Tradr 2X Long QUBT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QUBX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票今天的定价为8.46。它在8.01 - 8.88范围内交易，昨天的收盘价为8.50，交易量达到237。QUBX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF目前的价值为8.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.45%和USD。实时查看图表以跟踪QUBX走势。
如何购买QUBX股票？
您可以以8.46的当前价格购买Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票。订单通常设置在8.46或8.76附近，而237和-3.09%显示市场活动。立即关注QUBX的实时图表更新。
如何投资QUBX股票？
投资Tradr 2X Long QUBT Daily ETF需要考虑年度范围4.21 - 41.49和当前价格8.46。许多人在以8.46或8.76下订单之前，会比较21.55%和。实时查看QUBX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long QUBT Daily ETF的最高价格是41.49。在4.21 - 41.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long QUBT Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF（QUBX）的最低价格为4.21。将其与当前的8.46和4.21 - 41.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QUBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QUBX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.50和-47.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.50
- 开盘价
- 8.73
- 卖价
- 8.46
- 买价
- 8.76
- 最低价
- 8.01
- 最高价
- 8.88
- 交易量
- 237
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 21.55%
- 6个月变化
- -26.59%
- 年变化
- -47.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%