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QUBX: Tradr 2X Long QUBT Daily ETF

8.46 USD 0.04 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QUBX汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点8.01和高点8.88进行交易。

关注Tradr 2X Long QUBT Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QUBX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票今天的定价为8.46。它在8.01 - 8.88范围内交易，昨天的收盘价为8.50，交易量达到237。QUBX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF目前的价值为8.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.45%和USD。实时查看图表以跟踪QUBX走势。

如何购买QUBX股票？

您可以以8.46的当前价格购买Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票。订单通常设置在8.46或8.76附近，而237和-3.09%显示市场活动。立即关注QUBX的实时图表更新。

如何投资QUBX股票？

投资Tradr 2X Long QUBT Daily ETF需要考虑年度范围4.21 - 41.49和当前价格8.46。许多人在以8.46或8.76下订单之前，会比较21.55%和。实时查看QUBX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long QUBT Daily ETF的最高价格是41.49。在4.21 - 41.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long QUBT Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF（QUBX）的最低价格为4.21。将其与当前的8.46和4.21 - 41.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QUBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QUBX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.50和-47.45%中可见。

日范围
8.01 8.88
年范围
4.21 41.49
前一天收盘价
8.50
开盘价
8.73
卖价
8.46
买价
8.76
最低价
8.01
最高价
8.88
交易量
237
日变化
-0.47%
月变化
21.55%
6个月变化
-26.59%
年变化
-47.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%