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QSML: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund

34.83 USD 0.11 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QSML汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点34.83和高点34.89进行交易。

关注WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QSML股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund股票今天的定价为34.83。它在34.83 - 34.89范围内交易，昨天的收盘价为34.72，交易量达到2。QSML的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund目前的价值为34.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.35%和USD。实时查看图表以跟踪QSML走势。

如何购买QSML股票？

您可以以34.83的当前价格购买WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund股票。订单通常设置在34.83或35.13附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注QSML的实时图表更新。

如何投资QSML股票？

投资WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund需要考虑年度范围26.81 - 35.03和当前价格34.83。许多人在以34.83或35.13下订单之前，会比较1.52%和。实时查看QSML价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund的最高价格是35.03。在26.81 - 35.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund的绩效。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund（QSML）的最低价格为26.81。将其与当前的34.83和26.81 - 35.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QSML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QSML股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.72和24.35%中可见。

日范围
34.83 34.89
年范围
26.81 35.03
前一天收盘价
34.72
开盘价
34.89
卖价
34.83
买价
35.13
最低价
34.83
最高价
34.89
交易量
2
日变化
0.32%
月变化
1.52%
6个月变化
18.23%
年变化
24.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%