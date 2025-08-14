PYZ: Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
今日PYZ汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点128.37和高点128.38进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PYZ股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票今天的定价为128.37。它在128.37 - 128.38范围内交易，昨天的收盘价为128.48，交易量达到4。PYZ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF目前的价值为128.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.45%和USD。实时查看图表以跟踪PYZ走势。
如何购买PYZ股票？
您可以以128.37的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票。订单通常设置在128.37或128.67附近，而4和-0.01%显示市场活动。立即关注PYZ的实时图表更新。
如何投资PYZ股票？
投资Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF需要考虑年度范围97.09 - 134.10和当前价格128.37。许多人在以128.37或128.67下订单之前，会比较8.51%和。实时查看PYZ价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF的最高价格是134.10。在97.09 - 134.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF（PYZ）的最低价格为97.09。将其与当前的128.37和97.09 - 134.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PYZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PYZ股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、128.48和24.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 128.48
- 开盘价
- 128.38
- 卖价
- 128.37
- 买价
- 128.67
- 最低价
- 128.37
- 最高价
- 128.38
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 8.51%
- 6个月变化
- -1.56%
- 年变化
- 24.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%