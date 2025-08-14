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PYZ: Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

128.37 USD 0.11 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PYZ汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点128.37和高点128.38进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PYZ新闻

常见问题解答

PYZ股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票今天的定价为128.37。它在128.37 - 128.38范围内交易，昨天的收盘价为128.48，交易量达到4。PYZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF目前的价值为128.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.45%和USD。实时查看图表以跟踪PYZ走势。

如何购买PYZ股票？

您可以以128.37的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票。订单通常设置在128.37或128.67附近，而4和-0.01%显示市场活动。立即关注PYZ的实时图表更新。

如何投资PYZ股票？

投资Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF需要考虑年度范围97.09 - 134.10和当前价格128.37。许多人在以128.37或128.67下订单之前，会比较8.51%和。实时查看PYZ价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF的最高价格是134.10。在97.09 - 134.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF（PYZ）的最低价格为97.09。将其与当前的128.37和97.09 - 134.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PYZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PYZ股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、128.48和24.45%中可见。

日范围
128.37 128.38
年范围
97.09 134.10
前一天收盘价
128.48
开盘价
128.38
卖价
128.37
买价
128.67
最低价
128.37
最高价
128.38
交易量
4
日变化
-0.09%
月变化
8.51%
6个月变化
-1.56%
年变化
24.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%