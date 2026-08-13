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PYPG: Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

9.13 USD 0.04 (0.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PYPG汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点9.07和高点9.27进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PYPG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF股票今天的定价为9.13。它在9.07 - 9.27范围内交易，昨天的收盘价为9.17，交易量达到320。PYPG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF目前的价值为9.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注81.87%和USD。实时查看图表以跟踪PYPG走势。

如何购买PYPG股票？

您可以以9.13的当前价格购买Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF股票。订单通常设置在9.13或9.43附近，而320和0.66%显示市场活动。立即关注PYPG的实时图表更新。

如何投资PYPG股票？

投资Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF需要考虑年度范围4.51 - 9.46和当前价格9.13。许多人在以9.13或9.43下订单之前，会比较3.40%和。实时查看PYPG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF的最高价格是9.46。在4.51 - 9.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF（PYPG）的最低价格为4.51。将其与当前的9.13和4.51 - 9.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PYPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PYPG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.17和81.87%中可见。

日范围
9.07 9.27
年范围
4.51 9.46
前一天收盘价
9.17
开盘价
9.07
卖价
9.13
买价
9.43
最低价
9.07
最高价
9.27
交易量
320
日变化
-0.44%
月变化
3.40%
6个月变化
55.27%
年变化
81.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%