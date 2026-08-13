PLTD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票今天的定价为5.24。它在5.16 - 5.31范围内交易，昨天的收盘价为5.25，交易量达到4888。PLTD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares目前的价值为5.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.50%和USD。实时查看图表以跟踪PLTD走势。

如何购买PLTD股票？ 您可以以5.24的当前价格购买Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票。订单通常设置在5.24或5.54附近，而4888和-0.19%显示市场活动。立即关注PLTD的实时图表更新。

如何投资PLTD股票？ 投资Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares需要考虑年度范围5.11 - 9.72和当前价格5.24。许多人在以5.24或5.54下订单之前，会比较-34.83%和。实时查看PLTD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares的最高价格是9.72。在5.11 - 9.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares（PLTD）的最低价格为5.11。将其与当前的5.24和5.11 - 9.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。