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PLTD: Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

5.24 USD 0.01 (0.19%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTD汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点5.16和高点5.31进行交易。

关注Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票今天的定价为5.24。它在5.16 - 5.31范围内交易，昨天的收盘价为5.25，交易量达到4888。PLTD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares目前的价值为5.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.50%和USD。实时查看图表以跟踪PLTD走势。

如何购买PLTD股票？

您可以以5.24的当前价格购买Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票。订单通常设置在5.24或5.54附近，而4888和-0.19%显示市场活动。立即关注PLTD的实时图表更新。

如何投资PLTD股票？

投资Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares需要考虑年度范围5.11 - 9.72和当前价格5.24。许多人在以5.24或5.54下订单之前，会比较-34.83%和。实时查看PLTD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares的最高价格是9.72。在5.11 - 9.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares（PLTD）的最低价格为5.11。将其与当前的5.24和5.11 - 9.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.25和-38.50%中可见。

日范围
5.16 5.31
年范围
5.11 9.72
前一天收盘价
5.25
开盘价
5.25
卖价
5.24
买价
5.54
最低价
5.16
最高价
5.31
交易量
4.888 K
日变化
-0.19%
月变化
-34.83%
6个月变化
-34.58%
年变化
-38.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%