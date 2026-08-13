PLTD: Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares
今日PLTD汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点5.16和高点5.31进行交易。
关注Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLTD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票今天的定价为5.24。它在5.16 - 5.31范围内交易，昨天的收盘价为5.25，交易量达到4888。PLTD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares目前的价值为5.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.50%和USD。实时查看图表以跟踪PLTD走势。
如何购买PLTD股票？
您可以以5.24的当前价格购买Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票。订单通常设置在5.24或5.54附近，而4888和-0.19%显示市场活动。立即关注PLTD的实时图表更新。
如何投资PLTD股票？
投资Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares需要考虑年度范围5.11 - 9.72和当前价格5.24。许多人在以5.24或5.54下订单之前，会比较-34.83%和。实时查看PLTD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares的最高价格是9.72。在5.11 - 9.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares（PLTD）的最低价格为5.11。将其与当前的5.24和5.11 - 9.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.25和-38.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.25
- 开盘价
- 5.25
- 卖价
- 5.24
- 买价
- 5.54
- 最低价
- 5.16
- 最高价
- 5.31
- 交易量
- 4.888 K
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -34.83%
- 6个月变化
- -34.58%
- 年变化
- -38.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%