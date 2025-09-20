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PFL: 太平洋投资管理策略收益基金

7.80 USD 0.03 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFL汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点7.79和高点7.87进行交易。

关注太平洋投资管理策略收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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PFL新闻

常见问题解答

PFL股票今天的价格是多少？

太平洋投资管理策略收益基金股票今天的定价为7.80。它在7.79 - 7.87范围内交易，昨天的收盘价为7.83，交易量达到242。PFL的实时价格图表显示了这些更新。

太平洋投资管理策略收益基金股票是否支付股息？

太平洋投资管理策略收益基金目前的价值为7.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.02%和USD。实时查看图表以跟踪PFL走势。

如何购买PFL股票？

您可以以7.80的当前价格购买太平洋投资管理策略收益基金股票。订单通常设置在7.80或8.10附近，而242和-0.64%显示市场活动。立即关注PFL的实时图表更新。

如何投资PFL股票？

投资太平洋投资管理策略收益基金需要考虑年度范围7.52 - 8.70和当前价格7.80。许多人在以7.80或8.10下订单之前，会比较0.39%和。实时查看PFL价格图表，了解每日变化。

太平洋投资管理策略收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，太平洋投资管理策略收益基金的最高价格是8.70。在7.52 - 8.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太平洋投资管理策略收益基金的绩效。

太平洋投资管理策略收益基金股票的最低价格是多少？

太平洋投资管理策略收益基金（PFL）的最低价格为7.52。将其与当前的7.80和7.52 - 8.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFL股票是什么时候拆分的？

太平洋投资管理策略收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.83和-8.02%中可见。

日范围
7.79 7.87
年范围
7.52 8.70
前一天收盘价
7.83
开盘价
7.85
卖价
7.80
买价
8.10
最低价
7.79
最高价
7.87
交易量
242
日变化
-0.38%
月变化
0.39%
6个月变化
-6.81%
年变化
-8.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%