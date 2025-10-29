PCEF: PowerShares高收益封基ETF
今日PCEF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.40和高点20.46进行交易。
关注PowerShares高收益封基ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
PCEF新闻
- PCF: Deep Discount With Some Signs Of Optimism Looking Forward (NYSE:PCF)
- CEFS: Outperforms Funds Of Closed End Funds (BATS:CEFS)
- Book Review: A Dollar For Fifty Cents
- CEFS: Activist Investor-Driven Fund Of Funds (BATS:CEFS)
- YYY: Fund Of Funds With 12% Yield And Asset Erosion (NYSEARCA:YYY)
- FOF: Monthly Income With Solid Total Return (NYSE:FOF)
- PCEF: High Yield, Average Valuation And Sub-Par Results (PCEF)
常见问题解答
PCEF股票今天的价格是多少？
PowerShares高收益封基ETF股票今天的定价为20.44。它在20.40 - 20.46范围内交易，昨天的收盘价为20.44，交易量达到105。PCEF的实时价格图表显示了这些更新。
PowerShares高收益封基ETF股票是否支付股息？
PowerShares高收益封基ETF目前的价值为20.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.02%和USD。实时查看图表以跟踪PCEF走势。
如何购买PCEF股票？
您可以以20.44的当前价格购买PowerShares高收益封基ETF股票。订单通常设置在20.44或20.74附近，而105和0.20%显示市场活动。立即关注PCEF的实时图表更新。
如何投资PCEF股票？
投资PowerShares高收益封基ETF需要考虑年度范围18.30 - 20.46和当前价格20.44。许多人在以20.44或20.74下订单之前，会比较1.95%和。实时查看PCEF价格图表，了解每日变化。
PowerShares高收益封基ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PowerShares高收益封基ETF的最高价格是20.46。在18.30 - 20.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PowerShares高收益封基ETF的绩效。
PowerShares高收益封基ETF股票的最低价格是多少？
PowerShares高收益封基ETF（PCEF）的最低价格为18.30。将其与当前的20.44和18.30 - 20.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCEF股票是什么时候拆分的？
PowerShares高收益封基ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.44和3.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.44
- 开盘价
- 20.40
- 卖价
- 20.44
- 买价
- 20.74
- 最低价
- 20.40
- 最高价
- 20.46
- 交易量
- 105
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 2.25%
- 年变化
- 3.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%