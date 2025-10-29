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PCEF: PowerShares高收益封基ETF

20.44 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCEF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.40和高点20.46进行交易。

关注PowerShares高收益封基ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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PCEF新闻

常见问题解答

PCEF股票今天的价格是多少？

PowerShares高收益封基ETF股票今天的定价为20.44。它在20.40 - 20.46范围内交易，昨天的收盘价为20.44，交易量达到105。PCEF的实时价格图表显示了这些更新。

PowerShares高收益封基ETF股票是否支付股息？

PowerShares高收益封基ETF目前的价值为20.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.02%和USD。实时查看图表以跟踪PCEF走势。

如何购买PCEF股票？

您可以以20.44的当前价格购买PowerShares高收益封基ETF股票。订单通常设置在20.44或20.74附近，而105和0.20%显示市场活动。立即关注PCEF的实时图表更新。

如何投资PCEF股票？

投资PowerShares高收益封基ETF需要考虑年度范围18.30 - 20.46和当前价格20.44。许多人在以20.44或20.74下订单之前，会比较1.95%和。实时查看PCEF价格图表，了解每日变化。

PowerShares高收益封基ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PowerShares高收益封基ETF的最高价格是20.46。在18.30 - 20.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PowerShares高收益封基ETF的绩效。

PowerShares高收益封基ETF股票的最低价格是多少？

PowerShares高收益封基ETF（PCEF）的最低价格为18.30。将其与当前的20.44和18.30 - 20.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCEF股票是什么时候拆分的？

PowerShares高收益封基ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.44和3.02%中可见。

日范围
20.40 20.46
年范围
18.30 20.46
前一天收盘价
20.44
开盘价
20.40
卖价
20.44
买价
20.74
最低价
20.40
最高价
20.46
交易量
105
日变化
0.00%
月变化
1.95%
6个月变化
2.25%
年变化
3.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%