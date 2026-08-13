PBL: PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF
今日PBL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.07和高点34.07进行交易。
关注PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PBL股票今天的价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票今天的定价为34.07。它在34.07 - 34.07范围内交易，昨天的收盘价为34.10，交易量达到2。PBL的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票是否支付股息？
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF目前的价值为34.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.22%和USD。实时查看图表以跟踪PBL走势。
如何购买PBL股票？
您可以以34.07的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票。订单通常设置在34.07或34.37附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注PBL的实时图表更新。
如何投资PBL股票？
投资PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF需要考虑年度范围29.63 - 34.10和当前价格34.07。许多人在以34.07或34.37下订单之前，会比较2.01%和。实时查看PBL价格图表，了解每日变化。
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF的最高价格是34.10。在29.63 - 34.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF的绩效。
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票的最低价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF（PBL）的最低价格为29.63。将其与当前的34.07和29.63 - 34.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBL股票是什么时候拆分的？
PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.10和10.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.10
- 开盘价
- 34.07
- 卖价
- 34.07
- 买价
- 34.37
- 最低价
- 34.07
- 最高价
- 34.07
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 2.01%
- 6个月变化
- 9.78%
- 年变化
- 10.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%