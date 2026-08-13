PBL股票今天的价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票今天的定价为34.07。它在34.07 - 34.07范围内交易，昨天的收盘价为34.10，交易量达到2。PBL的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票是否支付股息？ PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF目前的价值为34.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.22%和USD。实时查看图表以跟踪PBL走势。

如何购买PBL股票？ 您可以以34.07的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票。订单通常设置在34.07或34.37附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注PBL的实时图表更新。

如何投资PBL股票？ 投资PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF需要考虑年度范围29.63 - 34.10和当前价格34.07。许多人在以34.07或34.37下订单之前，会比较2.01%和。实时查看PBL价格图表，了解每日变化。

PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF的最高价格是34.10。在29.63 - 34.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF的绩效。

PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF股票的最低价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Portfolio Ballast ETF（PBL）的最低价格为29.63。将其与当前的34.07和29.63 - 34.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。