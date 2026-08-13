PATX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票今天的定价为15.16。它在14.68 - 15.89范围内交易，昨天的收盘价为14.88，交易量达到28。PATX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long PATH Daily ETF目前的价值为15.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.79%和USD。实时查看图表以跟踪PATX走势。

如何购买PATX股票？ 您可以以15.16的当前价格购买Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票。订单通常设置在15.16或15.46附近，而28和3.27%显示市场活动。立即关注PATX的实时图表更新。

如何投资PATX股票？ 投资Tradr 2X Long PATH Daily ETF需要考虑年度范围5.96 - 24.37和当前价格15.16。许多人在以15.16或15.46下订单之前，会比较44.52%和。实时查看PATX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long PATH Daily ETF的最高价格是24.37。在5.96 - 24.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long PATH Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long PATH Daily ETF（PATX）的最低价格为5.96。将其与当前的15.16和5.96 - 24.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PATX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。