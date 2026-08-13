PATX: Tradr 2X Long PATH Daily ETF
今日PATX汇率已更改1.88%。当日，交易品种以低点14.68和高点15.89进行交易。
关注Tradr 2X Long PATH Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
PATX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票今天的定价为15.16。它在14.68 - 15.89范围内交易，昨天的收盘价为14.88，交易量达到28。PATX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long PATH Daily ETF目前的价值为15.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.79%和USD。实时查看图表以跟踪PATX走势。
如何购买PATX股票？
您可以以15.16的当前价格购买Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票。订单通常设置在15.16或15.46附近，而28和3.27%显示市场活动。立即关注PATX的实时图表更新。
如何投资PATX股票？
投资Tradr 2X Long PATH Daily ETF需要考虑年度范围5.96 - 24.37和当前价格15.16。许多人在以15.16或15.46下订单之前，会比较44.52%和。实时查看PATX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long PATH Daily ETF的最高价格是24.37。在5.96 - 24.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long PATH Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long PATH Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long PATH Daily ETF（PATX）的最低价格为5.96。将其与当前的15.16和5.96 - 24.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PATX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PATX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long PATH Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.88和-37.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.88
- 开盘价
- 14.68
- 卖价
- 15.16
- 买价
- 15.46
- 最低价
- 14.68
- 最高价
- 15.89
- 交易量
- 28
- 日变化
- 1.88%
- 月变化
- 44.52%
- 6个月变化
- 69.01%
- 年变化
- -37.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%