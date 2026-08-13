报价部分
货币 / PALD
回到股票

PALD: Direxion Daily PANW Bear 1X Shares

10.22 USD 0.04 (0.39%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PALD汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点10.15和高点10.42进行交易。

关注Direxion Daily PANW Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PALD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票今天的定价为10.22。它在10.15 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到214。PALD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares目前的价值为10.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.44%和USD。实时查看图表以跟踪PALD走势。

如何购买PALD股票？

您可以以10.22的当前价格购买Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票。订单通常设置在10.22或10.52附近，而214和0.10%显示市场活动。立即关注PALD的实时图表更新。

如何投资PALD股票？

投资Direxion Daily PANW Bear 1X Shares需要考虑年度范围10.15 - 30.50和当前价格10.22。许多人在以10.22或10.52下订单之前，会比较-13.68%和。实时查看PALD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily PANW Bear 1X Shares的最高价格是30.50。在10.15 - 30.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PANW Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares（PALD）的最低价格为10.15。将其与当前的10.22和10.15 - 30.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PALD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PALD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-64.44%中可见。

日范围
10.15 10.42
年范围
10.15 30.50
前一天收盘价
10.18
开盘价
10.21
卖价
10.22
买价
10.52
最低价
10.15
最高价
10.42
交易量
214
日变化
0.39%
月变化
-13.68%
6个月变化
-64.59%
年变化
-64.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%