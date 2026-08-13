PALD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票今天的定价为10.22。它在10.15 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到214。PALD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily PANW Bear 1X Shares目前的价值为10.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.44%和USD。实时查看图表以跟踪PALD走势。

如何购买PALD股票？ 您可以以10.22的当前价格购买Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票。订单通常设置在10.22或10.52附近，而214和0.10%显示市场活动。立即关注PALD的实时图表更新。

如何投资PALD股票？ 投资Direxion Daily PANW Bear 1X Shares需要考虑年度范围10.15 - 30.50和当前价格10.22。许多人在以10.22或10.52下订单之前，会比较-13.68%和。实时查看PALD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily PANW Bear 1X Shares的最高价格是30.50。在10.15 - 30.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PANW Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily PANW Bear 1X Shares（PALD）的最低价格为10.15。将其与当前的10.22和10.15 - 30.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PALD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。