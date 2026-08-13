PALD: Direxion Daily PANW Bear 1X Shares
今日PALD汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点10.15和高点10.42进行交易。
关注Direxion Daily PANW Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
PALD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票今天的定价为10.22。它在10.15 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到214。PALD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares目前的价值为10.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.44%和USD。实时查看图表以跟踪PALD走势。
如何购买PALD股票？
您可以以10.22的当前价格购买Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票。订单通常设置在10.22或10.52附近，而214和0.10%显示市场活动。立即关注PALD的实时图表更新。
如何投资PALD股票？
投资Direxion Daily PANW Bear 1X Shares需要考虑年度范围10.15 - 30.50和当前价格10.22。许多人在以10.22或10.52下订单之前，会比较-13.68%和。实时查看PALD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily PANW Bear 1X Shares的最高价格是30.50。在10.15 - 30.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily PANW Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares（PALD）的最低价格为10.15。将其与当前的10.22和10.15 - 30.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PALD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PALD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-64.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.18
- 开盘价
- 10.21
- 卖价
- 10.22
- 买价
- 10.52
- 最低价
- 10.15
- 最高价
- 10.42
- 交易量
- 214
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- -13.68%
- 6个月变化
- -64.59%
- 年变化
- -64.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%