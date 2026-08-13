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ORLG: Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF

12.33 USD 0.02 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ORLG汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.27和高点12.39进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ORLG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票今天的定价为12.33。它在12.27 - 12.39范围内交易，昨天的收盘价为12.31，交易量达到5。ORLG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF目前的价值为12.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.36%和USD。实时查看图表以跟踪ORLG走势。

如何购买ORLG股票？

您可以以12.33的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票。订单通常设置在12.33或12.63附近，而5和-0.48%显示市场活动。立即关注ORLG的实时图表更新。

如何投资ORLG股票？

投资Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF需要考虑年度范围10.29 - 16.98和当前价格12.33。许多人在以12.33或12.63下订单之前，会比较-4.71%和。实时查看ORLG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF的最高价格是16.98。在10.29 - 16.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF（ORLG）的最低价格为10.29。将其与当前的12.33和10.29 - 16.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORLG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.31和-17.36%中可见。

日范围
12.27 12.39
年范围
10.29 16.98
前一天收盘价
12.31
开盘价
12.39
卖价
12.33
买价
12.63
最低价
12.27
最高价
12.39
交易量
5
日变化
0.16%
月变化
-4.71%
6个月变化
-21.76%
年变化
-17.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%