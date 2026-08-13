ORLG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票今天的定价为12.33。它在12.27 - 12.39范围内交易，昨天的收盘价为12.31，交易量达到5。ORLG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF目前的价值为12.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.36%和USD。实时查看图表以跟踪ORLG走势。

如何购买ORLG股票？ 您可以以12.33的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票。订单通常设置在12.33或12.63附近，而5和-0.48%显示市场活动。立即关注ORLG的实时图表更新。

如何投资ORLG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF需要考虑年度范围10.29 - 16.98和当前价格12.33。许多人在以12.33或12.63下订单之前，会比较-4.71%和。实时查看ORLG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF的最高价格是16.98。在10.29 - 16.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF（ORLG）的最低价格为10.29。将其与当前的12.33和10.29 - 16.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。