ORLG: Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF
今日ORLG汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.27和高点12.39进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ORLG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票今天的定价为12.33。它在12.27 - 12.39范围内交易，昨天的收盘价为12.31，交易量达到5。ORLG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF目前的价值为12.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.36%和USD。实时查看图表以跟踪ORLG走势。
如何购买ORLG股票？
您可以以12.33的当前价格购买Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票。订单通常设置在12.33或12.63附近，而5和-0.48%显示市场活动。立即关注ORLG的实时图表更新。
如何投资ORLG股票？
投资Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF需要考虑年度范围10.29 - 16.98和当前价格12.33。许多人在以12.33或12.63下订单之前，会比较-4.71%和。实时查看ORLG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF的最高价格是16.98。在10.29 - 16.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF（ORLG）的最低价格为10.29。将其与当前的12.33和10.29 - 16.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ORLG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.31和-17.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.31
- 开盘价
- 12.39
- 卖价
- 12.33
- 买价
- 12.63
- 最低价
- 12.27
- 最高价
- 12.39
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -4.71%
- 6个月变化
- -21.76%
- 年变化
- -17.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%