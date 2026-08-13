ORCX: Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
今日ORCX汇率已更改-7.56%。当日，交易品种以低点21.29和高点23.66进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ORCX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票今天的定价为21.64。它在21.29 - 23.66范围内交易，昨天的收盘价为23.41，交易量达到4858。ORCX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注103.57%和USD。实时查看图表以跟踪ORCX走势。
如何购买ORCX股票？
您可以以21.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而4858和-7.52%显示市场活动。立即关注ORCX的实时图表更新。
如何投资ORCX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF需要考虑年度范围8.18 - 71.04和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较19.29%和。实时查看ORCX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF的最高价格是71.04。在8.18 - 71.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF（ORCX）的最低价格为8.18。将其与当前的21.64和8.18 - 71.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ORCX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.41和103.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.41
- 开盘价
- 23.40
- 卖价
- 21.64
- 买价
- 21.94
- 最低价
- 21.29
- 最高价
- 23.66
- 交易量
- 4.858 K
- 日变化
- -7.56%
- 月变化
- 19.29%
- 6个月变化
- 154.59%
- 年变化
- 103.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%