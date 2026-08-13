ORCX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票今天的定价为21.64。它在21.29 - 23.66范围内交易，昨天的收盘价为23.41，交易量达到4858。ORCX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注103.57%和USD。实时查看图表以跟踪ORCX走势。

如何购买ORCX股票？ 您可以以21.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而4858和-7.52%显示市场活动。立即关注ORCX的实时图表更新。

如何投资ORCX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF需要考虑年度范围8.18 - 71.04和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较19.29%和。实时查看ORCX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF的最高价格是71.04。在8.18 - 71.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF（ORCX）的最低价格为8.18。将其与当前的21.64和8.18 - 71.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。