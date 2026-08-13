报价部分
货币 / ORCX
回到股票

ORCX: Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

21.64 USD 1.77 (7.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ORCX汇率已更改-7.56%。当日，交易品种以低点21.29和高点23.66进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ORCX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票今天的定价为21.64。它在21.29 - 23.66范围内交易，昨天的收盘价为23.41，交易量达到4858。ORCX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注103.57%和USD。实时查看图表以跟踪ORCX走势。

如何购买ORCX股票？

您可以以21.64的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而4858和-7.52%显示市场活动。立即关注ORCX的实时图表更新。

如何投资ORCX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF需要考虑年度范围8.18 - 71.04和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较19.29%和。实时查看ORCX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF的最高价格是71.04。在8.18 - 71.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF（ORCX）的最低价格为8.18。将其与当前的21.64和8.18 - 71.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORCX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.41和103.57%中可见。

日范围
21.29 23.66
年范围
8.18 71.04
前一天收盘价
23.41
开盘价
23.40
卖价
21.64
买价
21.94
最低价
21.29
最高价
23.66
交易量
4.858 K
日变化
-7.56%
月变化
19.29%
6个月变化
154.59%
年变化
103.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%