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ONDL: Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF

10.48 USD 0.91 (9.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ONDL汇率已更改9.51%。当日，交易品种以低点9.38和高点10.48进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ONDL股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票今天的定价为10.48。它在9.38 - 10.48范围内交易，昨天的收盘价为9.57，交易量达到1254。ONDL的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF目前的价值为10.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.94%和USD。实时查看图表以跟踪ONDL走势。

如何购买ONDL股票？

您可以以10.48的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票。订单通常设置在10.48或10.78附近，而1254和8.60%显示市场活动。立即关注ONDL的实时图表更新。

如何投资ONDL股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF需要考虑年度范围4.72 - 59.28和当前价格10.48。许多人在以10.48或10.78下订单之前，会比较72.94%和。实时查看ONDL价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF的最高价格是59.28。在4.72 - 59.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF（ONDL）的最低价格为4.72。将其与当前的10.48和4.72 - 59.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONDL股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.57和-47.94%中可见。

日范围
9.38 10.48
年范围
4.72 59.28
前一天收盘价
9.57
开盘价
9.65
卖价
10.48
买价
10.78
最低价
9.38
最高价
10.48
交易量
1.254 K
日变化
9.51%
月变化
72.94%
6个月变化
-53.87%
年变化
-47.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%