ONDL: Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF
今日ONDL汇率已更改9.51%。当日，交易品种以低点9.38和高点10.48进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ONDL股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票今天的定价为10.48。它在9.38 - 10.48范围内交易，昨天的收盘价为9.57，交易量达到1254。ONDL的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF目前的价值为10.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.94%和USD。实时查看图表以跟踪ONDL走势。
如何购买ONDL股票？
您可以以10.48的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票。订单通常设置在10.48或10.78附近，而1254和8.60%显示市场活动。立即关注ONDL的实时图表更新。
如何投资ONDL股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF需要考虑年度范围4.72 - 59.28和当前价格10.48。许多人在以10.48或10.78下订单之前，会比较72.94%和。实时查看ONDL价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF的最高价格是59.28。在4.72 - 59.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF（ONDL）的最低价格为4.72。将其与当前的10.48和4.72 - 59.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ONDL股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.57和-47.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.57
- 开盘价
- 9.65
- 卖价
- 10.48
- 买价
- 10.78
- 最低价
- 9.38
- 最高价
- 10.48
- 交易量
- 1.254 K
- 日变化
- 9.51%
- 月变化
- 72.94%
- 6个月变化
- -53.87%
- 年变化
- -47.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%