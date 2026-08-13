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OMAH: VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF

18.49 USD 0.14 (0.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OMAH汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.66进行交易。

关注VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OMAH股票今天的价格是多少？

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF股票今天的定价为18.49。它在18.49 - 18.66范围内交易，昨天的收盘价为18.63，交易量达到3407。OMAH的实时价格图表显示了这些更新。

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF股票是否支付股息？

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.05%和USD。实时查看图表以跟踪OMAH走势。

如何购买OMAH股票？

您可以以18.49的当前价格购买VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而3407和-0.86%显示市场活动。立即关注OMAH的实时图表更新。

如何投资OMAH股票？

投资VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF需要考虑年度范围17.82 - 19.20和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较-2.27%和。实时查看OMAH价格图表，了解每日变化。

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF的最高价格是19.20。在17.82 - 19.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF的绩效。

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF股票的最低价格是多少？

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF（OMAH）的最低价格为17.82。将其与当前的18.49和17.82 - 19.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OMAH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OMAH股票是什么时候拆分的？

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.63和0.05%中可见。

日范围
18.49 18.66
年范围
17.82 19.20
前一天收盘价
18.63
开盘价
18.65
卖价
18.49
买价
18.79
最低价
18.49
最高价
18.66
交易量
3.407 K
日变化
-0.75%
月变化
-2.27%
6个月变化
1.76%
年变化
0.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%