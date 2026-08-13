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OKLS: Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF

22.04 USD 2.75 (11.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OKLS汇率已更改-11.09%。当日，交易品种以低点21.66和高点24.96进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OKLS股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF股票今天的定价为22.04。它在21.66 - 24.96范围内交易，昨天的收盘价为24.79，交易量达到442。OKLS的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF目前的价值为22.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.26%和USD。实时查看图表以跟踪OKLS走势。

如何购买OKLS股票？

您可以以22.04的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF股票。订单通常设置在22.04或22.34附近，而442和-9.93%显示市场活动。立即关注OKLS的实时图表更新。

如何投资OKLS股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF需要考虑年度范围6.40 - 79.59和当前价格22.04。许多人在以22.04或22.34下订单之前，会比较-41.09%和。实时查看OKLS价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF的最高价格是79.59。在6.40 - 79.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF（OKLS）的最低价格为6.40。将其与当前的22.04和6.40 - 79.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OKLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OKLS股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.79和19.26%中可见。

日范围
21.66 24.96
年范围
6.40 79.59
前一天收盘价
24.79
开盘价
24.47
卖价
22.04
买价
22.34
最低价
21.66
最高价
24.96
交易量
442
日变化
-11.09%
月变化
-41.09%
6个月变化
27.99%
年变化
19.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%