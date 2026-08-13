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OAEM: Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF

47.43 USD 0.45 (0.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OAEM汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点47.20和高点47.51进行交易。

关注Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OAEM股票今天的价格是多少？

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF股票今天的定价为47.43。它在47.20 - 47.51范围内交易，昨天的收盘价为46.98，交易量达到7。OAEM的实时价格图表显示了这些更新。

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF目前的价值为47.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.60%和USD。实时查看图表以跟踪OAEM走势。

如何购买OAEM股票？

您可以以47.43的当前价格购买Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在47.43或47.73附近，而7和-0.17%显示市场活动。立即关注OAEM的实时图表更新。

如何投资OAEM股票？

投资Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF需要考虑年度范围38.75 - 51.84和当前价格47.43。许多人在以47.43或47.73下订单之前，会比较3.04%和。实时查看OAEM价格图表，了解每日变化。

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF的最高价格是51.84。在38.75 - 51.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF的绩效。

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF（OAEM）的最低价格为38.75。将其与当前的47.43和38.75 - 51.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OAEM股票是什么时候拆分的？

Unified Series Trust OneAscent Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.98和10.60%中可见。

日范围
47.20 47.51
年范围
38.75 51.84
前一天收盘价
46.98
开盘价
47.51
卖价
47.43
买价
47.73
最低价
47.20
最高价
47.51
交易量
7
日变化
0.96%
月变化
3.04%
6个月变化
7.03%
年变化
10.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%