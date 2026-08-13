NVOX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票今天的定价为14.92。它在14.78 - 15.23范围内交易，昨天的收盘价为15.29，交易量达到239。NVOX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF目前的价值为14.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.07%和USD。实时查看图表以跟踪NVOX走势。

如何购买NVOX股票？ 您可以以14.92的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票。订单通常设置在14.92或15.22附近，而239和-1.58%显示市场活动。立即关注NVOX的实时图表更新。

如何投资NVOX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF需要考虑年度范围9.23 - 18.53和当前价格14.92。许多人在以14.92或15.22下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看NVOX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF的最高价格是18.53。在9.23 - 18.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF（NVOX）的最低价格为9.23。将其与当前的14.92和9.23 - 18.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。