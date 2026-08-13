NVOX: Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
今日NVOX汇率已更改-2.42%。当日，交易品种以低点14.78和高点15.23进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
NVOX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票今天的定价为14.92。它在14.78 - 15.23范围内交易，昨天的收盘价为15.29，交易量达到239。NVOX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF目前的价值为14.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.07%和USD。实时查看图表以跟踪NVOX走势。
如何购买NVOX股票？
您可以以14.92的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票。订单通常设置在14.92或15.22附近，而239和-1.58%显示市场活动。立即关注NVOX的实时图表更新。
如何投资NVOX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF需要考虑年度范围9.23 - 18.53和当前价格14.92。许多人在以14.92或15.22下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看NVOX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF的最高价格是18.53。在9.23 - 18.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF（NVOX）的最低价格为9.23。将其与当前的14.92和9.23 - 18.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVOX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.29和-18.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.29
- 开盘价
- 15.16
- 卖价
- 14.92
- 买价
- 15.22
- 最低价
- 14.78
- 最高价
- 15.23
- 交易量
- 239
- 日变化
- -2.42%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- 50.71%
- 年变化
- -18.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%