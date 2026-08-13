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NVOX: Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF

14.92 USD 0.37 (2.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVOX汇率已更改-2.42%。当日，交易品种以低点14.78和高点15.23进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVOX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票今天的定价为14.92。它在14.78 - 15.23范围内交易，昨天的收盘价为15.29，交易量达到239。NVOX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF目前的价值为14.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.07%和USD。实时查看图表以跟踪NVOX走势。

如何购买NVOX股票？

您可以以14.92的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票。订单通常设置在14.92或15.22附近，而239和-1.58%显示市场活动。立即关注NVOX的实时图表更新。

如何投资NVOX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF需要考虑年度范围9.23 - 18.53和当前价格14.92。许多人在以14.92或15.22下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看NVOX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF的最高价格是18.53。在9.23 - 18.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF（NVOX）的最低价格为9.23。将其与当前的14.92和9.23 - 18.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVOX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.29和-18.07%中可见。

日范围
14.78 15.23
年范围
9.23 18.53
前一天收盘价
15.29
开盘价
15.16
卖价
14.92
买价
15.22
最低价
14.78
最高价
15.23
交易量
239
日变化
-2.42%
月变化
-0.20%
6个月变化
50.71%
年变化
-18.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%