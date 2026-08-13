NVBW: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET
今日NVBW汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点36.24和高点36.27进行交易。
关注AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVBW股票今天的价格是多少？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET股票今天的定价为36.24。它在36.24 - 36.27范围内交易，昨天的收盘价为36.17，交易量达到2。NVBW的实时价格图表显示了这些更新。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET股票是否支付股息？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET目前的价值为36.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.56%和USD。实时查看图表以跟踪NVBW走势。
如何购买NVBW股票？
您可以以36.24的当前价格购买AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET股票。订单通常设置在36.24或36.54附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注NVBW的实时图表更新。
如何投资NVBW股票？
投资AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET需要考虑年度范围32.95 - 36.27和当前价格36.24。许多人在以36.24或36.54下订单之前，会比较0.69%和。实时查看NVBW价格图表，了解每日变化。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET的最高价格是36.27。在32.95 - 36.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET的绩效。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET股票的最低价格是多少？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET（NVBW）的最低价格为32.95。将其与当前的36.24和32.95 - 36.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVBW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVBW股票是什么时候拆分的？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.17和6.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.17
- 开盘价
- 36.27
- 卖价
- 36.24
- 买价
- 36.54
- 最低价
- 36.24
- 最高价
- 36.27
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.69%
- 6个月变化
- 6.53%
- 年变化
- 6.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%