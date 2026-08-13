NUG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票今天的定价为8.98。它在8.76 - 9.28范围内交易，昨天的收盘价为9.45，交易量达到13。NUG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF目前的价值为8.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.73%和USD。实时查看图表以跟踪NUG走势。

如何购买NUG股票？ 您可以以8.98的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票。订单通常设置在8.98或9.28附近，而13和-3.23%显示市场活动。立即关注NUG的实时图表更新。

如何投资NUG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF需要考虑年度范围6.40 - 20.43和当前价格8.98。许多人在以8.98或9.28下订单之前，会比较-12.90%和。实时查看NUG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF的最高价格是20.43。在6.40 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF（NUG）的最低价格为6.40。将其与当前的8.98和6.40 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。