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NUG: Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

8.98 USD 0.47 (4.97%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUG汇率已更改-4.97%。当日，交易品种以低点8.76和高点9.28进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NUG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票今天的定价为8.98。它在8.76 - 9.28范围内交易，昨天的收盘价为9.45，交易量达到13。NUG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF目前的价值为8.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.73%和USD。实时查看图表以跟踪NUG走势。

如何购买NUG股票？

您可以以8.98的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票。订单通常设置在8.98或9.28附近，而13和-3.23%显示市场活动。立即关注NUG的实时图表更新。

如何投资NUG股票？

投资Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF需要考虑年度范围6.40 - 20.43和当前价格8.98。许多人在以8.98或9.28下订单之前，会比较-12.90%和。实时查看NUG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF的最高价格是20.43。在6.40 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF（NUG）的最低价格为6.40。将其与当前的8.98和6.40 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.45和-39.73%中可见。

日范围
8.76 9.28
年范围
6.40 20.43
前一天收盘价
9.45
开盘价
9.28
卖价
8.98
买价
9.28
最低价
8.76
最高价
9.28
交易量
13
日变化
-4.97%
月变化
-12.90%
6个月变化
-22.72%
年变化
-39.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%