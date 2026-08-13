NUG: Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF
今日NUG汇率已更改-4.97%。当日，交易品种以低点8.76和高点9.28进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NUG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票今天的定价为8.98。它在8.76 - 9.28范围内交易，昨天的收盘价为9.45，交易量达到13。NUG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF目前的价值为8.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.73%和USD。实时查看图表以跟踪NUG走势。
如何购买NUG股票？
您可以以8.98的当前价格购买Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票。订单通常设置在8.98或9.28附近，而13和-3.23%显示市场活动。立即关注NUG的实时图表更新。
如何投资NUG股票？
投资Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF需要考虑年度范围6.40 - 20.43和当前价格8.98。许多人在以8.98或9.28下订单之前，会比较-12.90%和。实时查看NUG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF的最高价格是20.43。在6.40 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF（NUG）的最低价格为6.40。将其与当前的8.98和6.40 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.45和-39.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.45
- 开盘价
- 9.28
- 卖价
- 8.98
- 买价
- 9.28
- 最低价
- 8.76
- 最高价
- 9.28
- 交易量
- 13
- 日变化
- -4.97%
- 月变化
- -12.90%
- 6个月变化
- -22.72%
- 年变化
- -39.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%